大陸廣坤高速公路翻車 10死 2016年08月28日 18:59 旺報 林瑞益 小字型 中字型 大字型 點閱112 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 大陸一輛載有47人的大客車在28日上午10時許，在途經G80廣昆高速公路壇洛往石埠方向K590（過那莫大橋2公里位置）時翻車，已經造成10人死亡。央視報導，這輛大客車翻到公路外邊溝，相關部門已到場處理。120調度中心表示，那莫大橋交通事故共派出救護車13車次，總傷亡人數42人，其中重傷10人；輕傷22人；現場死亡10人。(旺報) 關鍵字：大陸、廣坤高速公路、翻車 點閱112 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：陸貧困女大生 家中積蓄竟全被騙光 上一則：愛國心爆表! 陸男用盆栽砌中國全圖 相關新聞 成績太失常 選手淚水特別多 圖片 朴槿惠選項少 無奈重新倒向美國 文字 慶生酒駕撞分隔島翻覆 女棄車逃逸 圖片 大陸房地產將軟著陸 永大搶市占 文字 近半年台灣查獲大陸走私案 紙箱藏大陸香菇 金門轉寄被破獲 圖片 發表意見(0)