大陸廣坤高速公路翻車 10死

大陸一輛載有47人的大客車在28日上午10時許，在途經G80廣昆高速公路壇洛往石埠方向K590（過那莫大橋2公里位置）時翻車，已經造成10人死亡。

央視報導，這輛大客車翻到公路外邊溝，相關部門已到場處理。

120調度中心表示，那莫大橋交通事故共派出救護車13車次，總傷亡人數42人，其中重傷10人；輕傷22人；現場死亡10人。

(旺報)