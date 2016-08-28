丹尼爾雷德克里夫 在高雄電影節「放屁」給你聽

丹尼爾雷德克里夫在《屍控奇幻旅程》中展現黑色幽默的一面。（高雄電影節提供）

丹尼爾雷德克里夫（右）在《屍控奇幻旅程》中展現黑色幽默的一面。（高雄電影節提供）

高雄電影節28日公布最新片單「怪物狂歡節」，包括日本電影史上最受歡迎的怪獸電影《哥吉拉》(Godzilla)，以全新數位修復再現「超越時代的故事」；雷利史考特和詹姆斯柯麥隆接力打造的驚悚外星怪物《異形1》(Alien)與《異形2》(Aliens)，兩集聯映見證科幻驚悚電影的不朽經典。另外「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫轉型演出不斷放屁、勃起、功用無窮的殭屍，瘋狂轟動日舞影展的《屍控奇幻旅程》(Swiss Army Man)；以及丹尼鮑伊改編怪物文學經典，贏得全球超過50萬觀眾好評的英國國家劇院現場《科學怪人》(Fankenstin: National Theater Live)。

今年在日舞影展以「放屁話題」引發瘋狂迴響的《屍控奇幻旅程》，由MV怪才組合丹尼爾舒奈特和丹尼爾關首次編導，號稱史上最會放屁的電影。「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫挑戰過全裸的戀馬狂、男男床戲、長角的惡魔，這次更演出一具不停放屁的屍體，陪伴受困荒島的保羅迪諾。這兩個好萊塢的新生代明星瘋狂搞笑，丹尼爾排出的屁可以升火、打獵，還可以變成水上推進器，而丹尼爾褲檔裡的勃起部位，更被保羅當成指路回家的指南針，全片充斥大膽創新的笑梗與怪點子。

雖《屍控奇幻旅程》在日舞影展放映時因屁聲連連而讓觀眾提早離席，但丹尼爾表示他非常喜歡這部電影，「看了電影的前六分鐘後，簡直愛死自己的死相，如果有觀眾看不下去而離開，這也是一種藝術」。 《屍控奇幻旅程》六月底全美公映後，原本媒體對丹尼爾雷德克里夫的尖酸嘲諷，也轉為好評，認為是難得一見的上乘黑色喜劇。

導演表示《屍控奇幻旅程》其實探討的是孤獨、渴望和羞恥等存在議題，他們為了拍片錄製了六小時的屁聲，讓兩位演員能融入屁聲盡情表演，而非淪於純粹的搞笑。他們強調放屁並非開玩笑，而是「讓觀眾形成對放屁的看法，幫助人們放下偏見，不僅是放屁這件事，還有任何感到羞恥的事物」。

高雄電影節更多精彩主題與片單，將陸續公布，影迷請拭目以待。影展於10/21至11/6舉行，相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書「高雄電影節粉絲團」查詢。

(中時)