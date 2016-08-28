李登輝：我可為台灣貢獻 大概只剩5年

前總統李登輝今天說，他已94歲，「算一算我可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」。為了打造更加成熟的民主社會，他要將最後的人生奉獻給台灣，續推第二次民主改革。

李登輝今天出席「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會閉幕致詞。

李登輝由幕僚攙扶上台，並坐著演講。

李登輝致詞指出，他在1988年繼任「總統」這個台灣最高權力者的位置以來，腦袋所想的就是要如何「為國家」、「為人民」服務做事情。

他說，他在「餘生—我的生命之旅與台灣民主之路」一書中「領導者的條件」講到，掌握權力的領導者應該要把「公私有別」確實執行，永遠記在心內；「做大官的人，會把職位放乎親戚好友，提拔他們，我把這個亂象叫作「亞洲的價值觀」(Asian Value)」。

李登輝說，台灣已走出威權時代。對台灣來說，要做一個正常化的民主國家，應先徹底解決的問題，是國家認同的分歧。中國一直企圖併吞台灣。在這種內外的相互作用之下，台灣的國家認同，變得複雜紛亂，台灣國家面臨存亡危機。

他說，他提出「脫古改新」新思維，作為改革方向。「脫古改新」目的是在切斷「託古改制」餘毒的亞洲價值，擺脫「一個中國」、「中國法統」約束。

李登輝說，現在超過8成國人希望台灣與中國的關係是「維持現狀」。何謂台灣現狀？就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別的「存在」。「能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點」。

他強調，不要用來到台灣這塊土地的先後順序，做為是否是為台灣人的判斷標準。新時代的台灣人應該藉由「釐清歷史真相」，把握現在，抱持信念，朝未來邁進。

他說，要建立台灣主體性的路還很長，需要大家繼續推動；近幾年，公民社會發揮不可忽視的力量，使民主政治日趨成熟；另一方面，國內外政經條件與社會思潮，20年來也產生很大改變，台灣正面臨新一波的嚴峻挑戰。

李登輝說，他今年已經94歲，「算一算我可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」。為打造更加成熟的民主社會，他要將最後的人生奉獻給台灣，全力為台灣打拼，繼續推動第二次民主改革。1050828

(中央社)