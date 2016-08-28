揮別青少年生涯 黃建都帶3金衝未來

台灣桌球好手黃建都勇奪3金。（桌協提供）

台灣桌球小將黃建都生涯第5度參加台北青少年公開賽，也是他青少年生涯最終戰，他展現即將進入成人賽事的萬全準備，一舉包辦18歲組單、雙打與團體3面金牌，達成賽前目標，他笑說：「很開心拿下3金，完成對自己的期許。」

台灣桌球好手黃建都（右）與林昀儒合作雙打表現出色，拿下18歲組男雙金牌。（桌協提供）

黃建都本屆先與林昀儒、馮翊新搶下18歲男團金牌，接下來在男單以及與林昀儒搭檔的雙打持續挺進，有趣的是，他單打奪金路上的最大勁敵，正是他的搭檔林昀儒，兩人今早在準決賽狹路相逢，黃建都在1比3絕對落後下，連趕3局演出逆轉勝，奠定他奪金決心，最終在男單決賽面對南韓越級小將趙大成，他掌握比賽局面，以4比1打下個人生涯首面台北公開賽男單金牌。

「3金都很開心，但男單的開心多一點。」對黃建都而言，準決賽逆轉擊敗林昀儒是勇奪3金的最大關鍵，身材傲人的他，過去也被視為「神童兼巨嬰」，如今在奪金路上遭遇另一「神童」林昀儒挑戰，他坦言感受到不小威脅，但他順利闖關後增添不少信心。

從小備受期待的黃建都，如今要邁入成人階段，過去身材與球質儘管都有優勢，但升上成人等級後優勢可能都不復見，但他做好準備，尤其心態更是成熟許多，他說：「自己的穩定性與球技都有進步，比賽有太多變數，難說誰輸誰贏，不會去想太多。」

登上成人等級賽事的黃建都，對於桌球路態度堅定，「趁年輕就去拚，還拚得動就盡量去拚，到最後就接受結果。」他對國際賽也充滿期許，「無論是世錦賽、世界盃或奧運都想去參加，希望能看看大場面。」準備成為北市大新鮮人的他，也期待明年能再度進入新莊體育館，參加台北世大運的賽事。

(中時電子報)