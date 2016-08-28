吳慷仁《我的禮物》勇抗癌 邵雨薇悔未對罹癌同學說謝謝

吳慷仁、吳慷仁主演緯來電影台自製電視電影《我的禮物》。(緯來電影台提供)

緯來電影台自製電影『我的禮物』開鏡！由25歲新銳導演王鼎霖執導，吳慷仁、邵雨薇、尹昭德、施名帥、魏文俊等人主演。緯來電視網執行長王克捷表示：「緯來投資拍攝電視電影不遺餘力，除了多元議題外，也致力於培養國內優秀導演、編劇人才，這部新的電視電影就是緯來呈現給觀眾最好的禮物！」。飾演骨癌患者的吳慷仁開拍前做足功課，若真有生命走到盡頭的一天，吳慷仁說：「我會選擇跟家人團聚在一起！」；女主角邵雨薇則打趣說：「若生命即將消失，想環遊世界看會死在哪個國家」！曾經歷失去罹癌同學、面臨生離死別的經驗，邵雨薇懊悔說：「如果時間可以重來，我會對那位同學說聲謝謝！」。

緯來電影台自製電影『我的禮物』故事描述事業有成的建築師，接獲妻子懷孕消息，堪稱人生勝利組。卻意外得知自己罹骨癌的惡耗，面臨人生中痛苦的轉捩點。導演王鼎霖表示：「這部電影主要講述如何當一個好爸爸、留給孩子什麼樣的禮物，若真面臨生離死別大家也會開Party準備臨終禮物」！

劇本的創作起因則是導演週遭親友罹癌，啟發導演的靈感！「因為身邊親友得癌症，愛亂想的我開始想像，假如是我得了該怎麼辦？這部電影著重在抗癌過程中，人跟人、親友之間的細節，有更多細膩的部分值得探討！」王鼎霖感性說著！大學唸商，在溫哥華電影學校唸了一年，導演王鼎霖有個赫赫有名的製作人老爸王鈞！不過王鼎霖已經放話：「不准老爸插手我的作品！」。首次執導中文長片，『我的禮物』將來更要進軍大螢幕上院線，王鼎霖信心滿滿的說：「我準備好了！」。

金鐘影帝吳慷仁在『我的禮物』飾演罹癌建築師，開拍前與癌症病友接觸，了解化療的反應、研究病因、病症，跟導演討論面對生與死的反應，為角色投注不少心力。吳慷仁表示：「這角色難度在於當生病的人在家庭、婚姻、親子之間如何消化轉換，因為活著的人不比生病的人不痛苦！因此希望以輕鬆手法呈現、寫實不悲傷，在二次創作時，與導演激盪出不同的火花」。近來作品頗受好評，除演技被肯定外，吳慷仁更希冀自己戲劇作品能對觀眾有好的引導！「人生沒有任何的後悔，就是一連串的選擇、接受，有一個目標往前走，做對的事情把戲拍好，達到導演要求，同時傳達正面的力量、好的影響，而不是只有把台詞說完，對我而言那意義更重大。」吳慷仁自我期許的說著。

演技大爆發的邵雨薇近來炙手可熱，在『我的禮物』首次挑戰從年輕演到老的角色！邵雨薇表示：「這部戲描述抗癌的心路歷程，不用可憐悲傷的氛圍，用正面能量改變一切，體驗生與死的過程，活在當下面對生活，不把病人當病人的心態，很特別的角色」。而年紀輕輕的她竟也曾經歷生離死別的場面！小學5、6年級便是校花的邵雨薇有許多追隨者，其中一位同班的白胖女生，經常蒐集可愛造型橡皮擦，總默默放在邵雨薇書桌的角落，某天這位同學消失沒再出現，邵雨薇才得知，這位同學得腦瘤過世了！「第一次體驗癌症的生離死別，那過程是從慢慢感受、看著她虛弱、到她離開，當時路過她們家時心理都還會很難過！輾轉從同學媽媽告知，她很喜歡我，想跟我當好朋友，但是來不及了！我甚至沒有跟說過一句謝謝，如果可以重來，我一定會跟她說說話！」邵雨薇遺憾說著。若生命走到盡頭時是否有最想完成的事情，邵雨薇搞笑說：「我會想環遊世界看會死在哪個地方，最好是極冷的國家，這樣屍體才能保持美美的狀態」！

(時報周刊)