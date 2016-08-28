段宜康「鄙視選民」 蕭美琴：花蓮人無法接受

面對段宜康對花蓮人的鄙視論，蕭美琴首度透過臉書回應，「花蓮人都無法接受！」（張祈攝）

花蓮市長補選民進黨候選人張美慧以3921票差距，痛失好不容易奪下的灘頭堡，大夥都還來不及反省、感傷，段宜康就搶先以一句「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」， 為敗北的綠營陣營再補上一刀，立委蕭美琴今天下午總算打破沈默，在臉書上回應「這樣的說法，花蓮人都無法接受！」

大選剛結束，蕭美琴昨天晚上繼續陪著張美慧冒雨上街謝票，暫時無力澆熄段宜康激起的熊熊民怨，今天也因高燒遲遲無法出面回應，許多忿忿不平的民眾，也改往蕭的紛絲頁上發洩，「身為花蓮人選出來的立委，還不跳出來為花蓮人出聲譴責段宜康，任由段宜康瘋狗亂咬人，如果這件事妳不敢有所做為，枉費花蓮人選妳」。

蕭美琴下午總算出面指出，「很多人在問我對段委員言論的意見。其實我昨天晚上第一時間聽聞，就有跟他反應，這樣的說法，花蓮人都無法接受，尤其對長期支持我們且不離不棄的花蓮鄉親也不公平，段委員也道歉並將貼文撤下。」

「對花蓮鄉親，我和民進黨只有感恩！」蕭美琴說，這些年花蓮鄉親給了她許多溫暖；張美慧從喪夫後到決定參選只有兩個多月，我們佩服她願意在悲痛中承擔，更為她的辛苦感到不捨，但也不得不承認確實個人經營時間很短而沒能獲得選民的信任。

蕭美琴強調，「深耕就有機會，謙卑才能進步。」從政者需接近土地，接近人民，也感恩每一個批判，珍惜每一個鼓勵，有失敗才能在重來時做得更好。

她於文中指出，「自己更是珍惜今年一月花蓮人用選票給我在立法院服務的機會，上任後不敢懈怠，花蓮的聲音在立法院要被聽到，我的腳步要繼續在花蓮縣各處需要關心的地方，因為這是她對支持者的責任。」

(中時)