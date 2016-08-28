立委：高等教育改革刻不容緩

民進黨立委蘇巧慧今天表示， 高等教育是國家軟實力的象徵，但目前高等教育發展面臨許多的問題，改革已刻不容緩。

由蘇巧慧國會辦公室、國立台北大學主辦，財團法人青平台基金會共同協辦的高等教育改革論壇分區論壇新北場，今天在台北大學舉行，邀集近百名公民共同與會。會議邀請教育部次長陳良基及民進黨立委吳秉叡，就台灣當前高等教育體制所需面對的議題提出見解，而後由與會公民進行密集討論，提出許多具體改革意見。

蘇巧慧指出，對個人而言，高等教育，是提升知識、累積能力的關鍵階段；對社會而言，是決定下一個十年法制、技術與生活趨勢的重要場域；對政府而言，是國家軟實力的象徵，是產業、經濟、文化、社會的重要基礎。

蘇巧慧說，近年來高等教育的發展面臨許多的問題，改革已刻不容緩。她說，立法院教育及文化委員會的立委們都非常期待，從南到北的所得到的意見能夠在全國場匯集，成為未來立法院和教育部一起努力的方向。

以議題專家身分與會的高教改革論壇推動委員會主持人陳東升表示，之前在拜會立法院長蘇嘉全時，蘇嘉全對於委員們除在立法院舉行公聽會外，更積極走出國會，進入地方了解民意的作法非常支持，希望未來能有更多的機會與管道，讓公共的意見能夠進到立法院。

主辦單位表示，各分區論壇的結論將會於全國場統一彙整討論，並在全國場後，將全國場提出的會議共識送交立法院教育及文化委員會和教育部，作為政策討論及預算編列的重要參考依據，希望社會大眾共同重視、推動高等教育改革。1050828

(中央社)