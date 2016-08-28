三花TPGA錦標賽 詹世昌1桿險封王

2016三花TPGA錦標賽今天進行最後1回合，詹世昌打出平標準桿的72桿，4回合總計低於標準桿10桿的278桿，以1桿之差驚險封王，第二度贏得這項賽事冠軍。

比賽是由台灣三花棉製業股份有限公司和台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，林口高爾夫俱樂部協辦。這項比賽在1966年首度舉辦，過去和台灣三商名人賽、台灣公開賽並稱三大賽，後來台灣公開賽停辦，被仰德TPC錦標賽取代。

昨天第3回合結束詹世昌領先4桿，但第4回合後9洞詹世昌的推桿頻頻出狀況，讓情勢隨時可能起變化。

詹世昌賽後說，後9洞因為推桿不好導致有壓力，打到第16洞看到成績快報板，自己只領先2桿，壓力變得更大，第17洞吞下柏忌時僅領先1桿。他說，「站在第18洞開球台時，壓力更大，開球又開到左邊沙坑，壓力更加大了。」

詹世昌在最後1洞穩穩3桿上果嶺，2推進洞保標準桿，而李玠柏在最後3洞都錯過抓鳥機會，沒有把戰線拉到延長賽。

詹世昌以1桿險勝李玠柏，而他在7月31日勇奪歐、亞巡賽國王盃賽冠軍，今天也是他自去年5月24日在新豐球場贏得國賓ADT賽後，再度於台灣封王。

「很高興又在台灣拿到1個冠軍，1個月內贏得2場大賽，感覺真不錯。」詹世昌賽後表示，將帶著這好運去瑞士參加歐米茄歐洲名人賽，希望再打出好成績。」1050828

(中央社)