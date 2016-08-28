阿公阿嬤唱出好歌喉 新北祖孫同樂

88歲的板橋區鄭東昇今天敞開喉嚨高唱「浪子的心聲」，86歲的石碇區阿嬤王黃月輕聲地獻唱「浪子的心聲」，孫子女們在台下為阿公、阿嬤加油，讓祖父母節充滿溫馨。

新北市政府社會局今天舉辦銀髮好聲音歌喉賽，許多阿公、阿嬤一早就打扮，帶著孫子女到市府參賽。

比賽活動分三組，共115人報名參加，採自選歌曲比賽，由各地社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部等推派歌王、歌后級的長輩競賽，經初賽、決賽，最後各組取前三名頒發獎盃。

活動邀請知名歌星大百合暨資深音樂老師擔任評審，每位參賽長者，在台上都使出渾身解數展現最好的歌喉，台下的親友團不時報以熱烈掌聲鼓勵。

市長朱立倫到場鼓勵表示，開學前最後一個周日是祖父母節，提醒兒童，要關心與感謝，平時最照顧的爺爺奶奶、阿公阿嬤，也希望讓銀髮長輩，健康長壽又快樂。

他說，「現在社會要活到老、學到老，更要快樂健康地到老，不僅是講長壽幾歲，更應該要講健康長壽到幾歲。」

朱立倫說，看到許多阿公、阿嬤帶著孫子和家人參賽，最年長的有88歲，但感覺都變年輕、有活力，希望阿公、阿嬤都能唱出好聲音，唱出幸福和溫暖。他鼓勵家人多多陪伴銀髮長者歌唱，一同唱出好聲音，培養好感情。 1050828

(中央社)