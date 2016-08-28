陳謙文公益開唱 才唱第一首隔壁就燒起來

陳謙文開唱，隔壁竟然發生火災。（民視）

陳謙文開唱，藝人好友都來助陣加油。（民視）

葉歡為戲中的兒子陳謙文站台，還為他燉雞湯。（民視）

陳謙文為公益開唱。（民視）

演員陳謙文結合ACC非洲孩童的公益活動和自己對歌唱的興趣，今天（28日）在西門河岸留言熱情開唱，不過演唱會現場出現小插曲，他才開始唱第一首歌，河岸留言旁邊的餐廳就傳出失火，在台上的陳謙文鎮定請眾人緊急先往戶外移動，消防隊很快撲滅火勢，還好都平安。大約1個小時後恢復演唱會演出，正面思考的他不忘自我打氣說：「就當作一種越來越旺的徵兆囉！」

好人緣的陳謙文開唱，一票藝人好友葉歡、方馨、寶媽 、海倫清桃、蘇晏霈、樓心潼、GINO、紅毛、陳彥廷都前來捧場。王建復和王燦還一同上台高歌。陳謙文笑說，這次現場一共有3位媽媽到現場聽他演唱，自己真的是幸運有長輩緣的孩子，除了自己的親媽媽，在《嫁妝》裡面演他媽媽的寶媽和現在民視《春花望露》的媽媽葉歡都來為他加油打氣，葉歡還特別為他燉雞湯補身體，讓他直呼真的太感動了。當葉歡、媽媽上台獻花，讓陳謙文感動落淚。

他近來在民視《春花望露》飾演被老婆「壓落底」的李有土，戲外婆婆媽媽看到他時，都不斷告誡他要「硬起來」，讓他急忙幫黃瑄說話，要大家不要入戲太深。他因工作滿檔，常常有精疲力竭的時候，戲中的媽媽葉歡不捨他看起來這麼累，還特別燉雞湯為他進補，貼心的分裝成7袋讓他只要加熱就可以食用，還偷偷跟他說不要告訴別人，怕戲中演出大哥的吳皓昇和小妹蘇晏霈會吃醋，讓他覺得媽媽真的是太可愛了。

陳謙文表示，因為自己對歌唱一直都有很大的熱情，雖然身在八點檔拍攝，又有兒童運動節目的主持，但是為了這場演唱會還是花了很多的時間練習，而且他又能結合幫助ACC非洲孩童能夠有更好的生活，讓他覺得再累都值得。

(中時)