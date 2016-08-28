梁詠琪來台開唱 要歌迷盡情喊安可

歌手梁詠琪出道20週年，推出迷你專輯「BeSIDE Me」。她今天在華山Legacy舉辦音樂會，並表示許久沒來台灣唱歌，要唱到欲罷不能，笑說「大家就盡情喊安可吧」。

Gigi梁詠琪今天在華山Legacy舉辦「BeSIDE You」音樂會，門票銷售當日5分鐘就被掃光。得知這個消息，梁詠琪開心表示，「非常感謝大家對我的熱情還在，20年來一直支持我」，並笑說這麼久沒在台灣唱歌，要唱到欲罷不能，「太喜歡唱我的國語歌了，大家就盡情喊安可吧」。

她第一首帶來出道第一張專輯裡的歌「我要一種感覺」，感性地說，「這首歌好久了，19年前的了」，看到歌迷中有熟面孔，梁詠琪非常開心，聽到有人早上5時就來排隊，她還感到不好意思。

非常愛女兒的她，特別寫了一首「My Little Sophia」要送給女兒。梁詠琪說，「我最近有個新歡，她是一位小天使，剛剛出現在我的生命當中。」歌裡不但收錄女兒的笑聲，也聽得出她對女兒的珍視，梁詠琪甚至帶了愛女的恐龍玩偶上台，彷彿Sophia就在一旁聽她唱歌。

新專輯以卡帶正反面為概念，象徵梁詠琪的人生階段就像A面聽完要翻到B面，有了新的開始；加上卡帶B面多半為非主打歌，她在演唱會中也將演唱平時大家較不常聽到的歌曲，希望能帶給歌迷不同的溫暖感受。1050828

(中央社)