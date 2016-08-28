四張圖 林全6月決定重啟核一1號機

前總統府國策顧問郝明義在臉書表示，今年5月31日高溫，台電供電吃緊，行政院長林全是因收到台電「四張圖」的報告才宣布要重啟核一廠一號機。

郝明義27日以「5月31日發生的事 －為什麼林全要重啟核一廠一號機？」為題，在臉書貼文指出當天是因台電把將近10%機組都安排去歲修，才造成供電能力緊張，並非因為真正缺電。

今年5月31日高溫，台電供電吃緊，瀕臨發布限電的邊緣，行政院長林全因收到台電缺電危機的報告，宣布，但卻引發環團、反核人士抗議，掀起巨大風波。

郝明義表示，「開放台電」小組的發想就是要研究台電是否缺電，短期的焦點，正是5月31日。以這一天的供電吃緊為例，看今年夏天類似高溫再發生，會不會再發生缺電危機。

他說，在研究小組工作期間，也曾很好奇問林全那天到底接到什麼樣的報告，林全表示是四張圖的報告，但由於是機密文件，所以「開放台電」小組並沒有看到。

郝明義指出，根據台電提供的5月31日電力供需情形，當天的「系統運轉淨尖峰能力」，也就是最高發電能力，是34.99 GW；但那天的「尖峰負載」，也就是最高用電負荷，是34.42 GW，兩者相差只有 0.57 GW；台電新任董事長朱文成說，當天是用「需量競價」誘使企業用戶在尖峰時段少用了0.4 GW的電，所以救了半條命。

不過，郝明義質疑，5月31日當天的大修（歲修）機組數字是3.14 GW。這個數字佔了當天最高發電能力的9%，等於那天有將近10%的機組都安排去歲修，怎麼能不造成供電能力的緊張？

他更直接，台電明知道每年從5月起進入隨時可能爆發戰爭的熱季，為什麼卻要在5月31日排了3.14 GW的機組去歲修呢？如果不排這麼多兵力去年休，戰況哪會那麼緊急？哪需要還去跟別人借0.4 GW的兵力？這不是自己故意製造的缺電危機嗎？

不過，郝明義臉書的發言也引發正反兩派意見。有網友表示，國內發電機組多半老舊平均一年要大修幾個月，輪流平均大修1至2個月，則大修機組平均是16.6%至8.3%是在「維修狀態中」。郝先生應注意數字的產業特性，這是績效而不是弊端，不然台灣這樣極端低廉電價由何而來？

有網友指出，5月不修要夏天修？機組這麼多人就這麼多怎麼修，維修人員先學影分身術好了。甚至請郝明義指點迷津，告訴台電幾月才可以排歲修。

但也有網友表示，身為二十幾歲的年輕人，非常感謝郝明義願意為這個議題努力；並請台電想辦法解決這些問題，並建議提高工業用電價，鼓勵(強迫)企業投資節電設備抵稅。1050828

(中央社)