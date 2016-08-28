外媒：西藏前書記陳全國調新疆接張春賢

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據外媒報導，中共西藏自治區前黨委書記陳全國今天上午在中共中央政治局常委劉雲山等人陪同下抵達新疆，接替中共中央政治局委員張春賢，出任中共新疆維吾爾自治區黨委書記一職。

卸任的張春賢據傳將調往北京擔任閒職，但也有分析認為他可能在中共19大（中共第19次全國代表大會）獲得重用。

新華社下午報導，陳全國不再擔任中共西藏自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。但報導未提及陳全國的新職。

法國廣播公司（RFI）中文網報導指出，新疆當地多個消息來源證實，陳全國出任中共新疆黨委書記。當地傳出，張春賢將返京，調往中共中央黨建領導小組任職。

陳全國1955年11月生，長期在河南任職，2000年升任中共河南省委常委、組織部長；2010年調任中共河北省委副書記、省長，成為正省部級官員；2011年8月，調任中共西藏自治區黨委書記。

根據慣例，陳全國很快將被增補為中共中央政治局委員。

陳全國在西藏擔任黨委書記時，推動「送國旗、送領袖像進村入戶進寺廟」活動，由財政出資，在西藏各地基層鄉村社區和佛教寺廟等地廣設毛澤東、鄧小平、江澤民和胡錦濤4位「領袖像」，引起不小爭議。

現年63歲的張春賢尚不滿退休年齡。他從1995年起擔任雲南省長助理、中國大陸交通部長及中共湖南省委書記等職。2010年調任新疆，接替王樂泉擔任中共新疆維吾爾自治區黨委書記。

張春賢並在2012年增補為中共中央政治局委員。

張春賢此次調任的中共黨建小組，是中共高層的議事協調機構，其組長是劉雲山，兩名副組長分別為中共中央政治局常委、中共中央紀律檢查委員會書記王岐山和政治局委員、中共中央組織部長趙樂際。

一般認為，張春賢此番調任閒職，未來將淡出中樞。

不過，也有解讀指出，張春賢這項新職雖然被認為是閒職，但在中共總書記習近平高度重視「黨建」的背景下，也可解讀是張春賢在中共19大獲得重用的前兆。1050828

(中央社)