po搶救自殺驚險影片 警籲愛惜生命
半夜搶救欲跳樓輕生的吳姓女子，嘉義市竹園派出所員警以溫情喊話、親情攻勢，費時4個小時終於將吳女勸下，成功阻止憾事、挽回一條寶貴性命，所長戴佑任熬夜後製驚險過程影片、po網分享，呼籲民眾多關心身旁親友。
40多歲吳女因感情因素想不開，站在公寓8樓樓頂牆邊，情緒激動，哭喊再靠近一步就要往下跳，警員簡銘源、鄭景鴻、吳輝宇一面聯繫消防員鋪設緩衝氣墊、通知家屬到場，一面安撫吳女情緒，氣氛緊張、情況危急，一度僵持不下。
家屬到場前，副所長高長源使出拖延戰術，溫情喊話「孩子需要妳，他需要一個媽媽！」、「先下來，有什麼事情坐下來慢慢談，我們盡量幫忙，沒什麼解決不了」，吳女在50公分高的矮牆上來回走動、避開氣墊，員警深怕她不慎摔落。
員警拜託吳女的兒子跪哭央求，還找來吳女哥哥與剛出院的七旬老父苦勸，「妳若跳下去，真的很不孝」老父緩緩從後方靠近，環抱吳女，吳女與家人相擁而泣，結束一場跳樓驚魂，警方事後依規定通報社工單位，進行後續輔導關懷。
竹園所臉書粉專「竹園的耕作日記」為嘉市最年輕的26歲所長戴佑任所創設，警察小編用活潑方式分享為民服務大小事、預防犯罪宣導等，「搶救跳樓女子」成為粉專首支影片，同時戴也勉勵同仁「因為做好事，所以把事做好」。
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