po搶救自殺驚險影片 警籲愛惜生命

嘉義市警局第一分局竹園派出所所長戴佑任將成功搶救跳樓女子的過程影片後製、po上臉書與民分享，呼籲民眾生命可貴、多關心身邊的人。（陳俞霈攝）

嘉義市警局第一分局竹園派出所所長戴佑任勉勵同仁「因為做好事，所以把事做好」。（陳俞霈攝）

嘉義市警局第一分局竹園派出所所長戴佑任（左一）為派出所創立臉書粉絲專頁「竹園的耕作日誌」，分享警察為民服務大小事。（陳俞霈攝）

嘉義市警局第一分局竹園派出所的臉書粉絲專頁取名「竹園的耕作日誌」，不時分享警察為民服務的溫馨故事，也讓宣導更親民。（陳俞霈攝）

半夜搶救欲跳樓輕生的吳姓女子，嘉義市竹園派出所員警以溫情喊話、親情攻勢，費時4個小時終於將吳女勸下，成功阻止憾事、挽回一條寶貴性命，所長戴佑任熬夜後製驚險過程影片、po網分享，呼籲民眾多關心身旁親友。

40多歲吳女因感情因素想不開，站在公寓8樓樓頂牆邊，情緒激動，哭喊再靠近一步就要往下跳，警員簡銘源、鄭景鴻、吳輝宇一面聯繫消防員鋪設緩衝氣墊、通知家屬到場，一面安撫吳女情緒，氣氛緊張、情況危急，一度僵持不下。

家屬到場前，副所長高長源使出拖延戰術，溫情喊話「孩子需要妳，他需要一個媽媽！」、「先下來，有什麼事情坐下來慢慢談，我們盡量幫忙，沒什麼解決不了」，吳女在50公分高的矮牆上來回走動、避開氣墊，員警深怕她不慎摔落。

員警拜託吳女的兒子跪哭央求，還找來吳女哥哥與剛出院的七旬老父苦勸，「妳若跳下去，真的很不孝」老父緩緩從後方靠近，環抱吳女，吳女與家人相擁而泣，結束一場跳樓驚魂，警方事後依規定通報社工單位，進行後續輔導關懷。

竹園所臉書粉專「竹園的耕作日記」為嘉市最年輕的26歲所長戴佑任所創設，警察小編用活潑方式分享為民服務大小事、預防犯罪宣導等，「搶救跳樓女子」成為粉專首支影片，同時戴也勉勵同仁「因為做好事，所以把事做好」。

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