日月潭與日本濱名湖 締結合作協定

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南投縣日月潭與日本靜岡縣濱名湖締結姊妹湖，期觀光產業互惠、友好交流。（沈揮勝攝）

南投縣長林明溱（右二）、靜岡縣知事川勝平太（右一）開酒慶祝結盟。（沈揮勝攝）

雙方互作簡報，介紹己方景點與特色。圖為濱名湖一景。（沈揮勝攝）

雙方互作簡報，介紹己方景點與特色。圖為日月潭向山觀景平台。（沈揮勝攝）

日本靜岡縣濱松市濱名湖，今天與日月潭締結聯盟，由南投縣觀光產業聯盟理事長李吉田、濱松市長鈴木康友，分別代表台、日兩方簽署，南投縣長林明溱、靜岡縣知事（縣長）川勝平太與日管處長張振乾作見證，隨後兩方纜車及遊艇業者，亦分別簽訂合作協定。

午宴，林明溱準備20年的埔里名酒「狀元紅」，邀請川勝平太共同開啟，慶祝歷史性的一刻，林明溱說，為了強化日月潭與濱名湖觀光產業發展，未來將以這份協議為基礎，逐步進行實質的合作，透過相互行銷宣傳，招徠更多國內外遊客。

川勝平太說，日本3大特色景觀－富士山、櫻花、新幹線，在濱名湖都可看到，相當值得一遊。濱名湖與日月潭有相當多的共同點，同樣是風光明媚，也都有觀光、文化、生態、溫泉等資源，川勝平太更邀請林明溱，到濱名湖一遊，大啖著名的鰻魚飯與新鮮牡蠣。

川勝平太表示，為響應9月4日日月潭萬人泳渡，派出靜岡縣台灣事務所所長宮崎悌三，參加泳渡活動，也參加今年日月潭國際花火音樂自行車嘉年華活動，介紹濱名湖的觀光特色、美食與物產，讓更多台灣人認識濱名湖之美。

處長張振乾說，每年台灣到日本旅遊約350萬人次，日本來台旅遊近160萬人次，雙方互動頻繁，希望透過友好協定，促進雙方旅遊熱度。

縣府觀光處表示，天龍濱名湖鐵道天濱線昨天27日才剛與台鐵集集支線締結姊妹線，今天濱名湖再與日月潭締結友好協定，顯示中日觀光交流愈來愈密切，希望透過協議，達到活絡南投觀光發展的目標。

(中時)