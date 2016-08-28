蔡健雅甜讚男友 蔡依林伴度低潮

金曲歌后蔡健雅昨晚攻蛋開唱，慶功宴時甜讚外籍男友超帥，羞認沉浸在愛裡；並坦言低潮期時很討厭自己，好友蔡依林在那階段出現、陪伴。

出道19年的蔡健雅（Tanya）昨晚在台北小巨蛋舉辦「列穆尼亞」演唱會，共1.1萬人朝聖，邀好友蔡依林（Jolin）同台尬舞「Play 我呸」，還開玩笑互相襲胸。

演唱會後出席慶功宴，蔡健雅笑喊興奮又累，談到演唱會發生些小狀況，登台前找不到耳機接收器，唱「空白格」又發生耳麥沒電，坦言之前有太多經驗，當時就是想著「看我怎麼解決」，自認處理不錯，大喊給自己打滿分。

和蔡依林互相襲胸，蔡健雅笑說，兩人是好姊妹，完全不給對方面子，「她的是真的啦，我確定，我的就不要問了」，逗笑全場；演唱會時喊當蔡依林接班人，笑稱敬佩唱跳歌手，要向蔡依林看齊，但沒要當接班人，怕被其他人丟雞蛋。

唱「墜落」前一度哽咽，蔡健雅坦言在「說到愛」與「天使與魔鬼」兩張專輯期間陷入低潮，遇到健康問題及父親過世，曾想放棄唱歌，把負面情緒寫成「墜落」。

蔡健雅自認以前的她充滿負能量、不喜歡自己，「當你不是很喜歡自己的時候，要問自己為什麼，但那個旅程是很寂寞」，蔡依林就是在那階段出現，蔡依林也經歷過自己低潮，兩人聊過，後來透過音樂及做甜點找回快樂。

日前被拍到與擔任甜點師的外籍男友約會，蔡健雅認愛直喊男友超帥，並羞認沉浸在愛裡，之後可能會開始寫情歌；至於想婚了嗎？她笑回「太快了吧，先讓我談戀愛，祝福我就好。」1050828

(中央社)