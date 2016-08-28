中共地方一把手 西藏雲南湖南洗牌

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新華社報導，中共中央日前決定，調動西藏、雲南和湖南3省區的黨委書記職務，吳英杰、陳豪和杜家毫分別升任這3地「一把手」。其中，陳豪是中共總書記習近平在上海任職的舊部屬。

據報導，原任中共西藏自治區黨委常務副書記的吳英杰升任書記，陳全國不再擔任中共西藏自治區黨委書記、常委、委員職務，「另有任用」。

61歲的吳英杰是山東昌邑人，畢業於西藏民族學院語文系，長期在西藏任職，2013年升任中共西藏自治區黨委常務副書記。至於卸任的陳全國，據外媒報導，他將接替張春賢出任中共新疆維吾爾自治區黨委書記。

在雲南方面，原任中共雲南省委副書記、省長的陳豪升任書記後，任職不到2年的李紀恆將卸下中共雲南省委書記、常委、委員職務，「另有任用」。

據海外華媒多維新聞，62歲的陳豪是江蘇海門人，仕途起步於上海。習近平接替陳良宇擔任中共上海市委書記時，已任上海市總工會主席的陳豪曾陪他察看總工會各工作部門，是習近平在上海時的老部下。

至於湖南，原任中共湖南省委副書記、省長的杜家毫升任書記，徐守盛不再擔任中共湖南省委書記、常委、委員職務。

杜家毫現年61歲，生於上海，曾長期在上海任職，官拜中共上海市委常委、浦東新區區委書記。他在2007年調往黑龍江，出任中共黑龍江省委常委、副省長，2013年出任中共湖南省委副書記。1050828

(中央社)