爭取原地上課 許厝分校搭帳棚迎接開學

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麥寮鄉許厝分校遷校風波持續，家長今天在校園搭帳棚，就是要原地上課。縣府表示，豐榮國小準備作業不變，會派員到場維護學童安全。

明天國小要開學，許厝分校五育基金會主委許芳餘、中興村長許再發及多名家長，下午雇工在校門口內廣場搭帳棚，準備迎接明天開學。

搭帳棚現場，各班級名牌、會議桌、塑膠椅等一應俱全，就是要在原地上課。雲林縣政府表示，明天會有社工到場維護小朋友安全，但是沒有教師，會先以團康活動帶引小朋友。

另外，許芳餘在臉書上也號召鄉民北上抗議，30日上午7時出發，預計5、6部遊覽車北上，希望行政院能傾聽基層的心聲。

國家衛生研究院自民國102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，22日發表成果，許厝分校學童尿液中的硫代二乙酸TdGA的濃度顯著高於其他學校，可能是受石化工廠排放氯乙烯（VCM）及重金屬影響，衛生福利部建議遷校。

行政院在22日宣布許厝分校學童遷往崙背鄉豐榮國小，雲林縣政府在同日中午宣布因應措施，地方及家長反對，24日在學校拉白布條抗議，揚言不排除北上抗爭；豐榮國小準備作業已完成；26日麥寮說明會在混亂中結束。1050828

(中央社)