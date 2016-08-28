教育關懷弱勢 新北：鼓勵教師創新鬆綁

我要評比

新北市副市長葉惠青今天表示，新北市擁有全台灣最多的學生數目，是台北市的1.5倍，中央補助的總預算卻和台北市相當，必須懂得「公私協力，善用資源」，找到最佳整合模式。

根據親子天下雜誌今天公布，最新縣市教育力整體排名調查，前10名中，台中市首度奪得第1名，新北市第2名；過去調查蟬聯冠軍的台北市，首度跌至第4名。

新北市府教育局今晚表示，根據統計結果，新北市在「政策領導力」及「閱讀力」的表現，最亮眼的項目有：閱讀政策、市長教育政策滿意度，並獲得全國最重視國民教育政策投資縣市的肯定。

在「教學力」面向的調查顯示：新北市是全國最鼓勵教學創新與鬆綁的縣市；新北市是全國最容易找到教學支援的縣市。「弱勢關懷」面向的問卷結果顯示：新北市是最重視弱勢學生教育的縣市。

葉惠青表示，以「幸福保衛站政策」為例，在有限的政府資源與預算中，透過整合市府局處力量，及民間資源，一起守護照顧新北市的子弟。

這項政策完全沒有用到市府經費，是透過愛心民眾的捐贈，及全國首創公益路跑平台的回饋金，作為發生緊急危難情形孩子的餐費。

葉惠青說，新北市幅員遼闊，鼓勵每一個學校依據城鄉差異，檢視自己優勢，發展出自己的特色。

市府教育局說，提供教師綿密的協助網絡，校內深化教學研究會功能，跨校公開觀課、議課，提供「親師生平台」連結雲端資源，讓教師可對話、分享，將新北市的老師，結合成「老師的學習共同體」。

104學年度，新北市整體社群數量高達477個社群，共有「學習社群」「專業社群」、「貢獻平台」3大類群，以社群持續進行專業成長，避免老師單打獨鬥。1050828

(中央社)