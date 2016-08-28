北市開學日 熊讚與皮卡丘拚場

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台北市各級學校29日開學，因應手機遊戲Pokemon Go熱潮，許多學校請來皮卡丘迎接學生；另為宣傳世大運，吉祥物「熊讚」則將前往中山國小，跟皮卡丘拚人氣。

手機遊戲Pokemon Go（精靈寶可夢）大紅，開學日不少學校也請來皮卡丘，到校歡迎學生。

內湖區南湖國小師長將戴著皮卡丘和訓練師帽，手拿寶貝球，與小火龍、可達鴨等神奇寶貝看板一起在校門歡迎學生；南港區玉成國小校長與家長會長也將扮起皮卡丘與巧虎造型。

文山區力行國小老師除了穿戴「皮卡丘」造型外套，還設置寶可夢闖關活動，讓小朋友用寶貝球投擲「聰明大蔥鴨」、「勇氣小火龍」、「整潔傑尼龜」、「勤勉妙蛙種子」等神奇寶貝。

萬華區西門國小更融合遊戲內容，將發給每位小朋友一份「Pokemon闖關卡」及「Pokemon榮譽卡」，讓小朋友走過紅毯鋪設的「Pokemon 補給站」，希望學生能開心上學。

中山區中山國小則另闢蹊徑，將安排2017世界大學運動會吉祥物「熊讚」到場，學生可跟「熊讚」一起玩「世大運九宮格」，以棒球投擲代表各式運動項目的圖樣，讓學生認識世大運所包含的運動項目，也鼓勵學生多運動。

另外，8月的第4 個週日是祖父母節，開學日恰好在祖父母節隔天，萬華區新和國小、中正區北市大附小等許多學校，都鼓勵學生與爺爺、奶奶或外公、外婆手牽手一同來上學。1050828

(中央社)