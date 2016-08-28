學者籲善待非收編公民力量 民進黨：謹記

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中央研究院社會學研究所特聘研究員蕭新煌今天呼籲新政府，對待公民力量，要善待而非收編，謀定而後動。民進黨秘書長洪耀福說，這些建議，會放在心裡，與公民團體妥適互動。

前總統李登輝基金會連續兩天舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會活動。這2天討論的五大主題，包括，「公民力量與國家認同」、「經濟前瞻與財稅改革」、「憲政改革、轉型正義與民主鞏固」、「兩岸關係、區域和平與國際參與」、「人才培育與文化創新」；今天下午閉幕前，舉辦圓桌論壇。

「公民力量與國家認同」議題主持人蕭新煌在圓桌會議提到，對於這100天來的新政府，大家都有焦慮感、急迫感，新政府期待很大，卻又發現這裡出毛病，那裡突槌。

蕭新煌說，新政府要記取2000年到2008年的經驗，必須善待NGO、NPO、弱勢團體等公民力量，善待不是收編，友善不是瞧不起；而且要謀定而後動；幕僚作業一定要先做好。

蕭新煌呼籲新政府一定要了解，見面不一定等於傾聽，傾聽不等於溝通，溝通不等於對話，對話不等於好政策的提出。

出席圓桌論壇的民進黨秘書長洪耀福說，大學時代他參與野百合運動，中年又看到太陽花學運；他想起20年前，坐在中正紀念堂高聲吶喊抗議當時的總統李登輝、國民黨與國代；20年後坐在研討會，與李登輝一起討論台灣民主化20年週年，讓人感到台灣民主的可愛與珍貴，這台灣20年來的民主格局，都是李登輝一手打造，令人敬佩。

洪耀福說，民進黨執政後，如何與公民力量妥善應對相處，這是民進黨政府必須學習的地方，蕭新煌的指點，「我們會放在心裡」，也會妥適地讓民進黨、政府與公民團體有妥善互動，而且是正面力量，讓台灣繼續往前走。

另外，外交部次長吳志中今天也以學者身分，出席這場研討會，參與「兩岸關係、區域和平與國際參與」議題的討論。

吳志中發言時指出，台灣是世界第22大經濟體，不管公共衛生或氣候變遷等議題，「沒有台灣的參與對全世界是損失」，未來推動國際參與的戰略，應讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴，讓國際社會需要台灣。1050828

(中央社)