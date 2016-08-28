台北青少年桌球賽 黃建都戴茗葦包6金

台北青少年桌球公開賽今天在新莊體育館進行最後1天，黃建都和戴茗葦分別拍下18歲、15歲組男團、男雙與男單3金，2人包辦6金，加上日前的15歲組女團，地主獲7金。

戴茗葦是最後1次參加15歲組，這次還成為秩序冊的封面人物，他先前在男團和黃彥誠、黃弘州聯手摘冠，今天在男雙又和首次合作的黃弘州奪金，男單也擊敗韓國選手趙大成稱霸。

對於這樣的結果，戴茗葦認為，自己狀況不錯。值得一提的是，戴茗葦和黃弘州就讀的學校一北一南，兩人直到賽前才知道要合作，對於能收下冠軍都直呼「意外」，也期待未來繼續搭檔。

18歲組的黃建都則是最後一次參加青少年級別的賽事，他先和林昀儒、馮翊新奪下男團冠軍，再和林昀儒合力斬獲男雙金牌，男單則是先在準決賽打敗搭檔林昀儒，再擊敗越級挑戰的韓國選手趙大成，收下個人第3面金牌。

黃建都是第5次參加台北青少年桌球公開賽，也是青少年最後一戰，即將進軍成人戰場的他笑說，拿下3面金牌很開心，也完成自己設定的目標。

除了黃建都和戴茗葦，來自香港的女將蘇慧音也獲得3金加持，勇奪18歲組女團、女雙、女單冠軍。

地主日前已經拿下15歲組女團冠軍，加上其他組別項目，共收下7金4銀14銅。1050828

(中央社)