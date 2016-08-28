福州運將里程大灌水 43分鐘收4千2

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福建福州27日查獲1輛在跳錶加裝暗器、專門訛詐外地乘客的計程車，日前一趟43分鐘的載客行程，跳錶卻跑了283.5公里，費用高達人民幣847.6元（約新台幣4200元）。

以此計算，43分鐘行駛283.5公里，相當於每小時能行駛395.6公里，速度超過全球任何一款營運中的高速鐵路。

福州晚報報導，這輛隸屬福建晉安出租車公司、車號「閩ATJ133」的計程車陳姓駕駛，私自裝設當地俗稱「跑得快」的電子脈衝設備，27日上午在福州火車站前攬客。由於先前被多名乘客投訴不當收費，有紀錄在案，當場被交通執法人員上前盤查。

經過調查，執法人員赫然發現，陳某不但沒有計程車服務卡，且從8月11日至27日短短半個多月，計價異常的載客紀錄多達30筆。

其中，陳某25日一趟26分鐘的載客行程，卻跑了112.6公里，費用達337.2元；同一天另一趟29分鐘的載客行程，也跑了121.6公里，費用高達361.8元。換算成正常速度，陳某的計程車必須有跑超般的性能。

最離譜的紀錄則發生在11日。一趟43分鐘的載客行程，卻跑了283.5公里，費用更因此高達人民幣847.6元（約新台幣4200元）。

在證據確鑿下，陳某坦承在跳錶上安裝了「跑得快」。不過，報導並沒有提到陳某是否遭到處罰。

報導指出，福州執法人員表示，像陳某這樣的「宰客型」計程車駕駛，大多鎖定外地旅客，因為他們對路況不熟，又沒時間追查，比較容易得逞。1050828

(中央社)