中一中新校門挨批像酒店 校長：前衛設計

台中一中新改建的校門將於29日揭幕，卻遭網友批評裝飾的燈光像酒店。台中一中校長陳木柱今天說，新校門採取前衛的作風，希望與現有的公共藝術裝置營造對話意向。

已有百年歷史的台中一中，新校門將於明天上午舉行揭幕典禮，陳木柱表示，原本的舊校門歷經40多年後，因為出現漏水現象，加上頂部結構也因年代久遠而有鋼筋腐蝕情形，另外，舊校門太窄又矮，遊覽車及消防車都難以進入，才決定予以改建。

陳木柱指出，新校門的設計是由校友、校內人士及建築師多次開會討論才定案的，規劃採取較前衛的設計，與目前一進校門所看到的「入德之門」（建於80週年校慶）公共藝術裝置，營造前後對話的效果，也象徵台中一中不斷向前進的意向。

陳木柱說，新校門的改建耗資近千萬元，都是由學校基金會前後6任董事長捐助，校方並沒有花到錢，改建工程約1年多，期間還發生挖到過去第2代舊校門地基，校方暫停工程進行，邀請專家學者採考古方法進行清理及認定後，認為沒有考古價值，最後採取原地覆蓋的方式保存。

至於被網友批評新校門裝飾的燈光像酒店的感覺，陳木柱認為，25日在進行測試燈光效果時，將所有燈光都開啟，但未來每天只會開一種顏色的燈光，他歡迎網友可以前來實地參觀後再提出意見，不要只憑一張照片就論斷，他尊重所有網友的意見及想法。1050828

(中央社)