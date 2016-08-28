中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中信義大之戰 藍斯佛主投5局僅失一分

中時
點閱77
我要評比
5/10
中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽
中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽中，義大先發投手藍斯佛主投5局只失一分，義大暫時以2：1領先。 (鄭任南攝)
中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽
義大林益全1局上打出一分打點的安打，帶領義大先馳得點以1：0領先。 (鄭任南攝)
中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽
義大高孝儀(左)1局上藉著隊友的安打，自二壘直奔滑進本壘得分，中信兄弟捕手陳家駒(右)接球觸殺不及。 (鄭任南攝)
中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽
義大中外野手林哲瑄4局下在壘上有人情況下，驚險接殺一記外野平飛球，化解中信兄弟得分的危機。 (鄭任南攝)

中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽。

(中時)

關鍵字：兄弟義大藍斯佛
點閱77
我要評比
5/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)