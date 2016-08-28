中信義大之戰 藍斯佛主投5局僅失一分 2016年08月28日 19:53 中時 鄭任南 小字型 中字型 大字型 點閱77 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽中，義大先發投手藍斯佛主投5局只失一分，義大暫時以2：1領先。 (鄭任南攝) 義大林益全1局上打出一分打點的安打，帶領義大先馳得點以1：0領先。 (鄭任南攝) 義大高孝儀(左)1局上藉著隊友的安打，自二壘直奔滑進本壘得分，中信兄弟捕手陳家駒(右)接球觸殺不及。 (鄭任南攝) 義大中外野手林哲瑄4局下在壘上有人情況下，驚險接殺一記外野平飛球，化解中信兄弟得分的危機。 (鄭任南攝) 中華職棒28日中信兄弟對義大犀牛比賽。(中時) 關鍵字：兄弟、義大、藍斯佛 點閱77 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：陽岱鋼、吳念庭各敲1安 西武逆轉火腿 上一則：林哲瑄美技化險為夷 義大1分領先象隊 相關新聞 獅克犀牛 菜鳥鄭鎧文20轟 圖片 倪福德關門放火 林益全10局開轟屠獅 圖片 羅國麟單局3失誤 葉總要他別放心上 圖片 蔣智賢3分彈白搭 高孝儀致勝安當英雄 圖片 義大新秀李宗賢 最快周日亮相 圖片 發表意見(0)