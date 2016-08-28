不只布基尼 法國極右派連十字架也想禁

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法國社會對布基尼的爭議尚未落幕，極右派政黨民族陣線再度提出，應禁止在所有公開場合佩戴所有具宗教意義的服飾，包括明顯的十字架、罩袍和猶太小圓帽。

法國有超過30個濱海城市陸續禁止在沙灘上穿著包裹全身的伊斯蘭式泳裝布基尼（burkini），社會因而熱烈議論，最高行政法院雖已做出應中止禁令的決定，但爭議並未平息。

法國法律規定，在公家機關和學校不可穿戴有明顯宗教意義的服飾，但不包括街頭等公共場所。

民族陣線（FN）副主席菲里波（Florian Philippot）接受RMC/BFMTV電視台訪問時說，他希望擴大禁止在所有公共場所穿戴具明顯宗教象徵的服飾，包括顯著的十字架、猶太小圓帽等。

菲里波所說的公共場所，涵蓋街頭、商場、大眾運輸工具、職場、公共空間和學校，但宗教人士和傳統活動可不在禁止之列。

民族陣線主席瑪琳雷朋（Marine Le Pen）早於2012年就提出這個想法，用意是嚴格執行法國的政教分離原則，但她當時只說要禁止罩袍和猶太小圓帽，沒提到十字架，她本人也多次在公開場合佩戴十字架項鍊。

基督教民主黨（PCD）主席布坦（Christine Boutin）曾批評民族陣線說，政教分離是指國家和教會各自保有獨立性，並非否定宗教，也不是要把宗教象徵從街頭完全抹去。1050828

(中央社)