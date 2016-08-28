好禮在台中 十大伴手禮票選結果出爐

「台中禮好，好禮在台中」，台中市舉辦「台中市十大伴手禮」全民現場票選活動結果出爐。台中市長林佳龍說，台中是飲食文化豐富的城市，也透過這次活動行銷台中飲食文化。

台中市工策會今天在市府前廣場舉辦「台中市十大伴手禮」全民現場票選活動，145家參賽廠商在現場展示產品及義賣。主辦單位更在現場「灑櫻花」，讓民眾一邊抓寶可夢、一邊享受台中美食；市長林佳龍也響應票選活動現場主持公益義賣，並頒發十大伴手禮、優質清真獎等獎項，現場氣氛熱鬧。

林佳龍表示，台中是飲食文化豐富的城市，也是適合生活的宜居城市，市府也透過這次的競賽活動行銷台中飲食文化；未來台中將舉辦2018世界花博與2019東亞青運，期望來台中的人都能感受到好山、好水與美食，讓旅客買到品質好的糕餅。

台中市工策會總幹事黃望修表示，今年十大伴手禮評選競爭熱烈，有145家廠商報名參賽，廠商數破歷屆紀錄。評選活動共頒發六大類獎項，包括十大伴手禮、優質清真獎；評審團大獎、金口碑獎、最佳現場人氣獎、網路人氣獎等獎項。

這次活動義賣品由「太平藍」提供高2公尺、寬1公尺，具太平在地特色的大型蝙蝠藍染掛軸，「嘉味軒」也提供重達100斤的超大鳳梨酥，兩項義賣品皆各以10萬元得標，加上其它活動義賣品，共新台幣33萬8200元，所得將全數捐給社會局社會救助金專戶，協助兒少與弱勢朋友就學，而巨型鳳梨酥則將捐至台中市德水園教養院。

為期兩天的現場票選活動，不僅有公益團體於現場演出、與民眾同樂，也有台中市糕餅公會主辦的「捐血送月餅」活動；糕餅公會也熱情響應活動，捐贈660盒太陽餅禮盒給台中惠明盲校，讓活動不僅僅是場歡樂的嘉年華，也為社會帶來更多的溫暖。

至於有媒體報導「評審不公」，工策會強調，獎項成績80%由18位專業評審評分、20%由全民現場票選；最佳現場人氣獎則僅由現場全民票選而出；網路人氣獎僅由網路票選而出。透過網路票選、全民現場票選與專家評選機制，建立公平的評選環境，期望能藉由活動提升台中伴手禮競爭力與能見度。

今年十大伴手禮由台中空廚股份有限公司、即木工藝、保證責任台中市沙鹿區果菜運銷合作社、咕咕霍夫股份有限公司、果子文創、流星花園事業有限公司、茶與餅達人有限公司、蓮旺食品股份有限公司、叢林找插畫工作室、覺茶商行等廠商勝選。

其中，網路票選前3名依序為果子文創的梨煙筆、咕咕霍夫股份有限公司的茶蘋果，以及蓮旺食品股份有限公司的阿貴師鳳梨酥酵素禮盒。1050828

(中央社)