高雄市議會與慈善團體聯合舉辦園遊會

副議長蔡昌達與議員們共同參與活動，關懷弱勢。（市議會提供）

市議會秘書長陳順利呼籲大家，行孝與行善都不能等，要立即付諸行動。（市議會提供）

關懷身心障礙及扶助弱勢的行動，高雄市議會絕不缺席，與高雄市社福慈善團體聯合會、身心障礙團體聯合總會及歡喜心關懷協會，28日在議會旁廣場共同舉辦「社福友愛、慈善有情」園遊會及關懷活動，關懷現場約近1000戶的身心障礙及弱勢家庭。

副議長蔡昌達率領議員積極參與，結合社會資源與力量，用愛心為弱勢市民送暖。秘書長陳順利及議員張漢忠、周鍾讚、陳慧文、李雅靜、曾麗燕、邱俊憲等都熱情參加。

活動現場以「用愛共同打造家屋」行動劇闡述政府結合社會資源扶助弱勢的重要，掀開活動序幕，副議長蔡昌達帶領著議員及秘書長陳順利在台上為行動劇的家屋佈景貼上「社福友愛、慈善有情」，象徵議會扶助弱勢的用心。

議會秘書長陳順利在活動中指出，人的一生中唯有孝順和行善不能「等」，一定要即時實踐，非常感恩高雄市社福慈善團體聯合會、身心障礙團體聯合總會及歡喜心關懷協會發揮社會資源共同行善，並凸顯社會溫暖的人性與愛。

副議長蔡昌達及秘書長陳順利強調，議會自100年起已連續5年舉行關懷弱勢邊緣家庭的送暖活動，只要是關懷身心障礙及扶助弱勢的行動，議會絕不缺席，也期盼社會大眾積極參與行善活動。

(中時)