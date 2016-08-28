茲卡病毒襲新加坡 通報41境內感染病例

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新加坡今天通報出現41個境內感染茲卡病毒（Zika）的病例，患者大都是1處工地的外籍建築工人。這種病毒在巴西肆虐，據信與新生兒出現罕見的小頭畸型症有關。

新加坡政府昨天才宣布發現第1個境內感染病例，患者是位47歲的馬來西亞籍婦女。

衛生部與國家環境局（National Environment Agency）發布聯合聲明說，全部41個病例都是郊區1個住宅與工業混合區的居民或工人。

聲明說：「據悉他們最近並未前往茲卡疫區，因此可能是在新加坡境內感染。這證實已出現境內感染茲卡病毒的情況。」

根據聲明，這種藉由病媒蚊傳播的病毒出現的社區感染，目前似乎侷限在阿裕尼灣（Aljunied Crescent）和沈氏通道（Sims Drive）地區，當地有高層住宅，也有些工廠。

聲明說，這些患者中有36人是當地1處建築工地的外勞。目前有34位患者已完全痊癒，另外7人因為仍有癥狀，可能會傳播病毒，繼續留院治療。

「海峽時報」（Straits Times）報導，當局對124人作了檢查，大都是建築工人。其中78人呈陰性反應，5人結果尚未出來。1050828

(中央社)