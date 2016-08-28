本土社團認為蔡總統對主權問題不夠強硬

總統蔡英文上任滿100天，本土社團今天指出，蔡總統沒有黨外歷練、社運參與不夠，缺乏歷史與方向感，對主權問題不夠強硬，他們也批評林全內閣，都用國民黨舊官僚。

台灣社等本土社團，今天召開「新政府執政初期觀察建議」記者會。

台灣社社長張葉森說，雖然新政府上台後，撤告太陽花、廢黑箱課綱、黨產條例立法、國道收費員抗爭解決，向原住民道歉等，值得肯定，但也有讓人失望的地方。

張葉森認為，新政府用很多舊官僚來執政，是請鬼開藥單。

張葉森質疑，蔡總統的歷史感、方向感、黨外抗爭的歷練、社運活動參與不夠，所以果斷力、魄力都不夠；百日民調最近都出來了，希望政府檢討、反省、改進，林全內閣如果再沒有改進，不排除之後會有更大的反彈。

張葉森表示，本土社團日前去見外交部長李大維，要求以台灣名義加入聯合國時，當時李大維答應要一起努力，但之後李大維卻對外宣稱今年不推動，讓人感到憤怒與遺憾。

台灣東社創社社長余文儀認為，如果連以台灣名義加入國際組織都不敢做，只會扼殺台灣生機；他建議蔡總統未來無論在公開場合，或在參與國際組織上，應該用台灣名義，不要再用中華民國，因為，越用中華民國，台灣越走不出去。1050828

(中央社)