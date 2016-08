上班聽快樂音樂 有助提升職場表現

下一次,當老闆責備你在工作時間戴耳機聽音樂時,告訴他們是康乃爾大學科學家允許你這麼做。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,根據1項新的研究,聆聽披頭四(Beatles)的「黃色潛水艇」(Yellow Submarine)和「卡崔娜與浪」(Katrina and the Waves)樂團的「走在陽光下」(Walking on Sunshine)等快樂歌曲,能讓員工表現得較好。

康乃爾大學(Cornell University)研究人員針對音樂如何影響員工行為進行研究。他們找來188人參與研究,其中包括75名女性和113名男性,並將他們分成3組。

其中1組聆聽4首快樂歌曲,這份歷時12分鐘的歌單還包括北愛爾蘭歌手范莫里生(Van Morrison)的「棕色眼睛的女孩」(Brown Eyed Girl)和影集「歡樂時光」(Happy Days)的主題歌曲。

另1組聆聽8分鐘的重金屬歌曲,例如俄亥俄州樂團Attack Attack!的「Smokahontas」和路易斯安那州熊抱哥樂團(Iwrestledabearonce)的「You Ain't No Family」。

第3組完全不聽任何音樂。

所有參與者以3人為1組玩遊戲,期間可獲得具有指定價值的代幣。

他們必須決定是否要捐出代幣貢獻給團隊,或者留給自己。

如果選擇捐出代幣,幣值會成為1.5倍,下一輪再重新分配給玩家。

不過,參與者並不曉得這場遊戲有多少回合,因此他們無法確定是否能把錢拿回來。

研究人員發現,相較於聆聽金屬樂或不聽音樂的玩家,聆聽快樂歌曲的參與者較可能把代幣捐出來貢獻給團隊。

行為科學家兼研究主筆科尼芬(Kevin Kniffin)說:「富有節奏感的音樂傾向為心情帶來正面影響,我們的研究顯示,人們聆聽節奏穩定的音樂,似乎較可能與彼此處於同步狀態。」

研究共同執筆人說:「快樂的音樂可能成為讓工作場合更團結的關鍵。」(譯者:中央社劉文瑜)1050828

(中央社)