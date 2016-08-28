上班聽快樂音樂 有助提升職場表現

我要評比

下一次，當老闆責備你在工作時間戴耳機聽音樂時，告訴他們是康乃爾大學科學家允許你這麼做。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據1項新的研究，聆聽披頭四（Beatles）的「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）和「卡崔娜與浪」（Katrina and the Waves）樂團的「走在陽光下」（Walking on Sunshine）等快樂歌曲，能讓員工表現得較好。

康乃爾大學（Cornell University）研究人員針對音樂如何影響員工行為進行研究。他們找來188人參與研究，其中包括75名女性和113名男性，並將他們分成3組。

其中1組聆聽4首快樂歌曲，這份歷時12分鐘的歌單還包括北愛爾蘭歌手范莫里生（Van Morrison）的「棕色眼睛的女孩」（Brown Eyed Girl）和影集「歡樂時光」（Happy Days）的主題歌曲。

另1組聆聽8分鐘的重金屬歌曲，例如俄亥俄州樂團Attack Attack！的「Smokahontas」和路易斯安那州熊抱哥樂團（Iwrestledabearonce）的「You Ain't No Family」。

第3組完全不聽任何音樂。

所有參與者以3人為1組玩遊戲，期間可獲得具有指定價值的代幣。

他們必須決定是否要捐出代幣貢獻給團隊，或者留給自己。

如果選擇捐出代幣，幣值會成為1.5倍，下一輪再重新分配給玩家。

不過，參與者並不曉得這場遊戲有多少回合，因此他們無法確定是否能把錢拿回來。

研究人員發現，相較於聆聽金屬樂或不聽音樂的玩家，聆聽快樂歌曲的參與者較可能把代幣捐出來貢獻給團隊。

行為科學家兼研究主筆科尼芬（Kevin Kniffin）說：「富有節奏感的音樂傾向為心情帶來正面影響，我們的研究顯示，人們聆聽節奏穩定的音樂，似乎較可能與彼此處於同步狀態。」

研究共同執筆人說：「快樂的音樂可能成為讓工作場合更團結的關鍵。」（譯者：中央社劉文瑜）1050828

(中央社)