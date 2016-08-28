日月潭與日本濱名湖 締結觀光協定

南投縣與日本交流更進一步，日月潭與位於日本靜岡縣濱松市的濱名湖，28日在日月潭雲品溫泉酒店進行兩湖友好交流締結儀式。（南投縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年8月28日

南投縣與日本交流更進一步，日月潭與位於日本靜岡縣濱松市的濱名湖，28日在日月潭雲品溫泉酒店進行兩湖友好交流締結儀式。午宴中，南投縣長林明溱（右2）準備20年的埔里名酒「狀元紅」，邀請靜岡縣知事川勝平太（右）共同開啟，慶祝歷史性的一刻。（南投縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年8月28日

日月潭與日本靜岡縣濱松市濱名湖今天締結友好協定，雙方在觀光、旅遊、纜車、遊艇4個領域簽約，儀式由南投縣長林明溱、日月潭國家風景區管理處長張振乾，以及靜岡縣知事川勝平太共同擔任見證人。

這項協定今天在雲品酒店舉行，午宴中，林明溱準備20年的埔里名酒「狀元紅」，邀請川勝平太共同開啟，慶祝歷史性的一刻。林明溱說，為了強化日月潭與濱名湖觀光產業發展，未來將以這份協議為基礎，逐步進行實質的合作，透過相互行銷宣傳，招徠更多國內外遊客。

川勝平太說，日本3大特色景觀－富士山、櫻花、新幹線，在濱名湖都可看到，相當值得一遊。濱名湖與日月潭有相當多的共同點，同樣是風光明媚，也都有觀光、文化、生態、溫泉等資源，川勝平太更邀請林明溱，到濱名湖一遊，大啖著名的鰻魚飯與新鮮牡蠣。

川勝平太表示，為響應9月4日日月潭萬人泳渡，派出靜岡縣台灣事務所所長宮崎悌三參加泳渡活動，也參加今年日月潭國際花火音樂自行車嘉年華活動，介紹濱名湖的觀光特色、美食與物產，讓更多台灣人認識濱名湖之美。

張振乾表示，每年台灣到日本旅遊約350萬人次，日本來台旅遊近160萬人次，雙方互動頻繁，希望透過友好協定，促進雙方旅遊熱度。

縣府觀光處表示，天龍濱名湖鐵道天濱線27日與南投縣台鐵集集支線締結姊妹線，28日濱名湖與日月潭締結友好協定，顯示中日觀光交流愈來愈密切，希望透過協議，達到活絡南投觀光發展的目標。1050828

(中央社)