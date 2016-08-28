粉絲探班抓寶！王宇婕、布魯斯變成神奇寶貝

布魯斯（左起）、王宇婕、安俊朋拿著各自化身神奇寶貝的可愛照片。（中天）

粉絲探班《美好年代》。（中天）

中天、中視《美好年代》持續熱播，28日有20多位忠實粉絲進棚探班，王宇婕、布魯斯、安俊朋看到粉絲對戲的支持，都非常開心。為了增加探班趣味，劇組還在片場貼上一系列劇中演員變身神奇寶貝角色的可愛照片，布魯斯變身小火龍、王宇婕是巴大蝶、安俊朋是呆殼獸，粉絲現場抓寶倍覺有趣。

王宇婕在《美好年代》升格當媽，和安俊朋牽起母子情，經過幾個月相處，讓王宇婕真情流露，「如果真能生出這樣的兒子，這輩子就沒有遺憾。」兩人戲外也是「寶可夢」之友，王宇婕本來只會亂抓，安俊朋還經常指導她祕技。

隨著劇情走向，母子倆因為王宇婕和陳志強的感情發展衍生親子衝突，一場母子爭執的戲，王宇婕情緒一來，痛甩安俊朋一巴掌，「原本事前有考慮借位，但為求真實，加上整個入戲，當下就重重打下去，真的好深刻。」被打的安俊朋也說，「現實生活沒被我媽打過，那一巴掌真的很大力，臉都紅了。」王宇婕打完立刻覺得後悔，趕緊跟安俊朋道歉，但兩人看到拍出來的成果，都覺得很值得。

劇中王宇婕和陳志強分別飾演單親父母帶著小孩，近來兩人的感情戲成為網友熱烈討論的話題，陳志強在劇中是一個內斂沉穩的好男人，王宇婕透露，如果戲外真的碰到這種男人，早就愛上了，「我不喜歡油腔滑調，這種會把話放心裡的，讓人覺得更誠懇。所以我現在很享受拍戲時和江爸（陳志強飾演的角色）談的這段感情。」只是私下陳志強個性愛搞笑，所以王宇婕也說，「還好他穿上劇中的衣服時就能讓我入戲，但一換下來，我看到他就想笑。」

《美好年代》四月開拍，演員數月來拍出深厚情誼，布魯斯說，常常下戲大家就會相約吃飯，王宇婕還因此胖了好幾公斤，平時在片場，小甜甜最愛自編橋段，拉著布魯斯玩直播，王宇婕則被訓練成「專屬攝影師」，現在掌鏡的技術大有進步，「我以後應該可以走幕後了。」幾個年輕男演員年紀相仿，健身是他們共同的話題，但布魯斯也爆料，「我約了俊朋好幾次要一起運動，但都被他打槍。」一旁的安俊朋則解釋，「難得放假，就想好好睡個覺。」

《美好年代》不光演員群陣容堅強，就連客串卡司也都精心邀約，除了之前的李沛旭、安心亞、孫耀威等，明（29日）晚還有資深演員蔣黎麗和邵昕大嫂娃娃加入演出，分別飾演黃韻玲的大姑和小姑，據悉兩人都是無酬相挺《美好年代》這部好戲，不想再演貴婦的蔣黎麗聽到要演「壞大姑」，馬上直率地說「我來我來！」兩人拍戲意外有「笑」果，現場笑聲不斷。從未請客過的邵昕為了幫大嫂打點，拍攝當天特別帶來點心，用心良苦。跨世代的演員交流對戲，也為台灣戲劇圈建立一股世代傳承的美好風氣。

(中時)