六月《海海人生》3帥環繞 舊照出土完全凍齡

李沛旭劇中默默守護六月。（華視）

張勛傑為被欺負的六月抱不平。（華視）

六月（右）與楊銘威8年前就合作過《歡喜來逗陣》，當時兩人都還是單身。（華視）

華視八點檔《海海人生》熱播中，飾演女主角「徐海恩」的六月劇中桃花不斷，除了有「高富帥」張勛傑陪伴左右，還有初戀情人李沛旭超Man呵護，連楊銘威也傾心於她，雖然劇中她際遇悲苦，為養活弟弟阿本而在民宿打工，掃地、曬衣樣樣來，被誣陷甚至慘遭綁架陷入危險，但個性正向的徐海恩與六月一樣樂觀，戲裡有3男簇擁，戲外也擁有許多好人緣，和這3男也都是好朋友。

李沛旭談及六月直說「相見恨晚」，誇她是一個很隨和的人，兩人相處很愉快。他劇中為了隱瞞黑道的身份，無法在六月面前坦承自己，有著細膩的鐵漢柔情，讓觀眾看得很心疼。練出一身健壯肌肉的他也不吝展現好身材，一場淋浴戲畫面超養眼，就讓女粉絲眼睛大吃冰淇淋。他近來健身更勤，在臉書分享自己的身體組成表，全身體脂肪僅剩「5.4」，連他都覺得「比扯鈴還扯」。

張勛傑劇中是知名民宿的多金「大少爺」，不時深情放電女主角，靦腆守護在她身邊，形象、氣質一百分，不料有次在劇中誤把台詞「我們很久沒碰面了」，講成「我們很久沒『碰』了」，六月聽了馬上接喊：「胡！沒有碰了，吃！」，機智麻將梗笑翻眾人。戲中同與張勛傑在一屋簷下共事的楊銘威，為了搶奪六月的青睞，兩男搶一女靠「比腕力」論輸贏，只見楊銘威「聲」勢浩大，僵持三秒後被張勛傑扳倒，當場成了沒檔頭的「三秒男」，楊銘威自己都大傻眼，模樣十分搞笑。

楊銘威2007年以華視偶像劇《我要變成硬柿子》進入戲劇圈，隔年與六月合作華視八點檔《歡喜來逗陣》，3年前再次與六月在《海海人生》同戲演出，飾演暗戀她的民宿廚房助手，常常幫女主角煮晚餐獻殷勤，與她同喜同悲。工作人員就翻出2008年時兩人的劇照，令人驚訝的是，比對照片，童顏美女六月根本完全凍齡。

(中時)