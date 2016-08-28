羅國龍第9轟擊退猿 獅賞泰霸完投敗

8局上統一獅羅國龍擊出陽春彈突破僵局。（陳怡誠攝）

羅國龍（見圖）奔回休息區接受隊友擊掌祝賀。（陳怡誠攝）

賽後攻下致勝分鄭鎧文（左）、擊出陽春砲羅國龍（中)及唐肇廷（右）相互擊掌慶祝。（陳怡誠攝）

Lamigo桃猿28日在主場與統一獅進行本周3連戰最後一場比賽，兩隊上演投手戰，一路維持0比0的直到第8局，獅隊靠羅國龍本季第9轟突破僵局，終場以2比1擊敗桃猿，賞給泰霸完投敗，並將追進勝差至0.5場。

面對桃猿洋投泰霸，獅隊在1局上先有攻勢，首名打者林志祥敲出二壘安打後，高國慶在2出局後選到保送，接著蘇智傑擊出一壘方向的內野安打，但最終獅隊留下滿壘殘壘，攻勢也就此打住。

獅隊洋投戴倫6局無失分無緣拿下勝投。（陳怡誠攝）

統一投手江承峰中繼1局無失分拿下本季首勝、生涯第3勝。（陳怡誠攝）

兩隊一路平手到直到8局上，前3打席沒表現的羅國龍在1好1壞的情況下，從泰霸手中掃出左外野方向的陽春全壘打，轟下獅隊勝利打點，「原本要抓變化球，結果他來內角直球。」那一棒也完全咬中球心，球擊出後，外野手就在原地目送球飛上看台。

羅國龍替獅隊打下1比0領先，9局上獅隊再靠蘇智傑及鄭鎧文兩支二壘安打多添1分保險分。9局下獅隊推出陳韻文登板關門，2出局後被連敲兩安失1分，好在成功K掉余德龍，有驚無險守成。

此戰獅隊先發洋投戴倫主投6局無失分，只被敲2支安打，投出5次保送和7K，但來台後第4度先發仍與勝投無緣。泰霸則是以122球撐完9局，成為本季桃猿首位、聯盟第4位繳出9局完投的投手，而他被敲9支安打，失2分，承擔本季第3敗，也是本季首位完投敗的投手。

(中時電子報)

桃猿跑者林智平（前）盜壘失敗遭統一游擊手黃恩賜（後）夾殺出局。（陳怡誠攝）

猿隊先發投手泰霸更是一路撐完9局吞敗。（陳怡誠攝）