北京北五環天橋坍塌 4人送醫 2016年08月28日 21:09 旺報 林瑞益 小字型 中字型 大字型 點閱211 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 大陸北京北五環紅星美凱龍附近天橋28日下午4時15分許坍塌，暫不清楚有無人員傷亡。北京青年報微博指出，據目擊者說，發生坍塌的天橋是私自改建的過街天橋，底下有送外賣和快遞的小哥，當時有施工人員掉落。被困的快遞員已經被救出，消防員們正在進行搜救。央視新聞微博稱，天橋坍塌部分此前正在施工。4名被埋壓人員已經被救出送往醫院，傷者暫無生命危險。救援清理工作仍在進行中，尚未發現新的被困人員。(旺報) 關鍵字：天橋、坍塌、北京、施工 點閱211 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：研究報告：陸大數據市場規模 年增率估30％以上 上一則：中共中央一天換掉3個省區黨委書記 相關新聞 大巨蛋施工計畫書 遠雄堅持不用印 市府不放行 圖片 拿戶口 滬重學歷京看工作貢獻 文字 中市大雅區部分路段施作路平 下月初完工 文字 大巨蛋復工範圍 法院：北市遠雄應協商 文字 北京商場天橋坍塌 4人受傷送醫 文字 發表意見(0)