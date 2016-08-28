北京北五環天橋坍塌 4人送醫

我要評比

大陸北京北五環紅星美凱龍附近天橋28日下午4時15分許坍塌，暫不清楚有無人員傷亡。

北京青年報微博指出，據目擊者說，發生坍塌的天橋是私自改建的過街天橋，底下有送外賣和快遞的小哥，當時有施工人員掉落。被困的快遞員已經被救出，消防員們正在進行搜救。

央視新聞微博稱，天橋坍塌部分此前正在施工。4名被埋壓人員已經被救出送往醫院，傷者暫無生命危險。救援清理工作仍在進行中，尚未發現新的被困人員。

(旺報)