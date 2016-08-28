陸客自由行也在減 業者：情況大不妙

陸客來台人數直直落，新政府大力推自由行取代團客，但旅遊業指出，雖然今年1-7月 來台自由行人數較去年同期多，但多半是在今年前四個月；新政府上任的5月以後，雖然總人數仍較去年同期多，但成長幅度明顯下滑，旅遊業認為「情況大不妙」。

張姓旅遊業指出，新政府表示，雖然最近陸客團人數減少，但自由行人數仍在成長中，言下之意似乎是希望旅遊業不要太過緊張，因為並非所有來台陸客都在下滑，也鼓勵旅遊業者全力爭取自由行，或許可以打開新市場；但現況是自由行陸客雖然在成長，但漲幅明顯衰退，是陸客來台的新警訊。

他表示，仔細分析可以看出，今年1-4月自由行來台人數和去年同期比較，除2月因去年大陸寒假較長，來台旅遊人數創新高，導致今年出現負成長；其他各月至少都有2成正成長，甚至達到41.9%，但這些都是過去兩岸在「九二共識」基礎下的穩定成長，是「前朝餘蔭」，算不上是「新朝政績」；反而是5月以後，自由行成長率已漸減到8-12%之間，下滑趨勢明顯。

「現在上網來問自由行的人，比過去少了一半。」一名陸客自由行網站志工表示，面對大陸不少人對台灣最近頻頻出現的「反中」言論，他一直在網站上幫台灣「說好話」，但反而有漸多粉絲吐槽，而且越說越酸。一名曾來過台灣4次的大陸粉絲，以前對台灣印象不錯，如今就指出「台灣風光不如大陸、購物不如香港、美食不如日本、休閒發呆不如東南亞……」讓他覺得自由行陸客來台的氣氛已大不如前。

他也表示，陸客自由行去年9月起，每天配額從4千人加到5千人，今年開放的大門比去年更大，成長的空間也變大，若真的要和去年比較，要從9月開始，才會更精準。

旅遊業指出，目前移民署每個工作日可申辦的自由行配額是7300人，本月18日出現3332人的最低點，26日又只有3368人，都不及配額的一半，是新政府面對陸客來台的新警訊。

除了自由行已出現下滑趨勢，陸客團早已從今年5月起減少。依據交通部統計，今年7月來台陸客人數約為29.9萬人次，雖較6月多出2萬多人，但主要是暑假來客數較多，但若和去年同期比較就減少約5.3萬人次，大減15%，是開放陸客來台觀光後的最大跌幅。

(旺報)