中國航發成立大會 習李批示凸顯重視

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中國航空發動機集團公司成立大會今天在北京舉行。中國大陸國家主席習近平與國務院總理李克強雖未到場，但分別作重要指示與批示，凸顯北京高層對大陸自主研製航空發動機的重視。

新華社報導，習近平強調，中共中央作出成立中國航發的決策，是推進航空工業體制改革的重大舉措，希望中國航發加快實現航空發動機及燃氣輪機自主研發和製造生產，努力把大陸建設成「航空強國」。

李克強則說，航空發動機是「國之重器」，是裝備製造業的尖端，儘快在這一領域實現突破，對增強大陸的經濟和國防實力、提升綜合國力具有重大意義。

報導指出，航空發動機有「現代工業皇冠上的明珠」稱號，是衡量一國綜合科技水準、科技工業基礎實力和綜合國力的重要標誌。

據統計，全新研製一型跨世代航空發動機，一般需要20多年，比全新研製同一代飛機時間長1倍。按產品單位重量創造的價值計算，如果船舶為1，電視為50，大型噴射飛機為800，航空發動機則高達1400。

大陸國務院今年1月正式批覆中國航發組建方案，公司高層及董監事任職決定3月出爐，中國航發5月完成工商註冊，8月總部正式入駐北京海淀區。

中國航發是大陸中央管理的國有特大型企業，註冊資本人民幣500億元（新台幣約2400億元），由大陸國務院、北京市政府、中國航空工業集團、中國商用飛機有限責任公司合資成立，現有9萬6000名員工。1050828

(中央社)