馬祖樂活 淡季新玩法送機票

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馬祖迎接旅遊淡季，連江縣政府9月-11月推出105健康樂活遊馬祖觀光休閒體驗活動，包括路跑、獨木舟、單車，並有單車攻頂送來回機票活動，以優惠吸引特定族群，延續旺季旅客人次。

105健康樂活遊馬祖台北記者發表會今天在北市信義區威秀徒步區登場，吸引現場穿梭人潮駐足觀賞，活動首先由健康樂活勁舞表演，並由連江縣長劉增應、議長張永江、馬管處長王忠銘共同按鈕啟動儀式。

105健康樂活遊馬祖從9月份開始至11月，推出「健康路跑．樂活卡蹓」、「獨木舟遊 ．水上卡蹓」、「鐵馬單車．低碳卡蹓」3項主題健康樂活體驗活動。

「健康路跑．樂活卡蹓」排定10月8、9、29日，11月12、13日，並於10月9日舉辦選手之夜，現場將有舞台演出，備有馬祖在地美食免費提供選手享用，凡參加遊客皆可獲得活動紀念衫、健康樂活紀念品，完賽後更有獎牌及證書可留作紀念。

「獨木舟遊．水上卡蹓」9月15、16、24、25日，10月1日每天上下午2場次，每場限量20位，遊客可透過旅行社報名參加。

「鐵馬單車．低碳卡蹓」9月至11月，只要6個人即可組隊免費報名參加，數量有限，額滿為止，11月30日以前於臉書上傳與壁山地標合照的登頂遊客參加抽獎送機票。更多詳細活動內容，可洽活動官網http://www.m-lohas.com.tw。1050828

(中央社)