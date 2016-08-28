小吃攤裡的插畫家 偏執筆觸繪人情

說話輕柔、戴著圓形粗框眼鏡的江林風，白天他穿梭在花博爭艷館「阿尼雞」小吃攤，靠一雙手炸出美味的鹹酥雞，晚上則是插畫家，以「手」為底繪出各種動物，傳達對人的情感。

開拓動漫祭兩天吸引超過7萬人次造訪台北花博爭艷館，帶動周遭小吃店家買氣，光是一家賣無骨鹹酥雞的「阿尼雞」，開展第一天就「加班」賣到清晨2時，只見「阿尼雞」老闆江林風穿著自己設計的黑色T恤，拉著推車來回穿梭在展館外，時而補貨，時而在廚房裡炸物。

原本唸美術設計的江林風，畢業後為討生活，陰錯陽差進入銀行做起「討債」工作，每天坐在辦公室裡打電話催繳，一待就是12年，日復一日的生活頓時失去方向，甚至還因工作壓力搞垮身體健康，唯一能找到出口的方法就是畫畫。

他利用下班時間接美術相關設計案，2009年還在報紙登過一系列以衛教為題材的連載漫畫。2年前成立「阿尼雞」無骨鹹酥雞，過著早上在銀行上班，下班賣鹹酥雞，深夜繼續畫畫的生活，這一年「阿尼雞」生意穩固後才將銀行正職工作辭去，專心賣鹹酥雞。

工作性質看似跳Tone的江林風，在繪畫表現上卻有著細膩的溫柔，筆觸偏執的他，用代針筆一筆筆勾勒出型體紋路，以「手」作為每一幅畫的基底，把他對周遭朋友的感受，幻化成各式動物樣貌。有趣的是，他也配合手的概念，使用指甲油作為顏料上色。

五指張開延伸而成的「章魚」，象徵要保護朋友的心；虎口張開延伸而成的「鱷魚」，表現他和一個陌生人兩年內每天同一時間都坐在咖啡廳的同處，彼此不敢直視對方，那種感覺既熟悉又陌生。

江林風表示，「手是人與人的第一類接觸，進而演變成情感的交匯，十指緊扣總是感受彼此溫暖的開始，十指分離卻是離情依依溫暖的終點」，他藉由手指變化賦予個體生命，傳達對人性情感的醒思。

他也將2013年後的21幅畫作匯集，即日起至10月20日在嗜好咖啡（台北市忠誠路2段40巷14弄4號）舉辦「手=HAND個展」。1050828

(中央社)