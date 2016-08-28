張春賢動向 學者：調北京閒職意味淡出

中共新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢外傳將調返北京，在中共中央黨建領導小組任職。學者寇健文分析，報導若屬實，張春賢從「地方大員」調到「閒職」是淡出中共政壇的訊號。

法國廣播公司（RFI）中文網報導，中共西藏自治區前黨委書記陳全國今天上午在中共中央政治局常委劉雲山等人陪同下抵達新疆，接替張春賢出任中共新疆黨委書記。

卸任的張春賢據傳將調往北京的中共中央黨建領導小組任職。

國立政治大學東亞研究所所長寇健文受訪說，雖有分析指出，張春賢可能在中共19大（中共第19次全國代表大會）獲重用，但中共若要重用張春賢大可「按兵不動」，完全沒必要提前將他調往黨建領導小組。

他認為，黨建領導小組是中共高層的議事協調機構，也是一個「閒差」。張春賢一旦調往這個小組，可說是從「地方大員」調到「閒職」，透露他淡出政壇的訊號。

寇健文分析，張春賢曾任大陸交通部長及中共湖南省委書記等職，2010年調任新疆。在政治上，他並非中共總書記習近平的親信，反而與已落馬入獄的中共中央政治局前常委周永康關係不錯。

他指出，張春賢若是調往中共黨建領導小組，未來不見得能出任中共中央政治局委員。中共19大之前，習近平拔除政敵及異己，安插自己人馬到適當位置的行動已經展開。1050828

(中央社)