英內閣脫歐看法歧異 梅伊將開會討論

英國於6月23日公投決定脫離歐盟後，由新首相梅伊領導的內閣官員對脫歐計畫有不同看法。在長週末結束後，梅伊預定31日召開內閣會議，研討因應方案。

媒體報導，財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）主張，英國推動脫歐談判時應保持所有的選項，包括繼續留在部分的經濟區內。

不過主張脫歐、同時將負責相關談判的國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）和脫歐部大臣戴維斯（David Davis）認為，英國必須退出歐盟單一市場，才能對移民人數做適當的控制。

英國經濟最重要的金融服務業者指出，保留進入歐盟單一市場管道是確保英國金融服務業競爭力的要項，否則將造成許多外國企業撤出英國轉往歐洲。歐洲領導人也指出，英國如果要繼續有進入歐盟單一市場的管道，不得限制歐盟移民人數。

根據國家統計局日前公布的資料，到今年3月英國境內的波蘭移民人數達83萬1000人，人數超過印度移民，波蘭成為移民人數最多的國家。羅馬尼亞與保加利亞移民人數也大幅增加。

梅伊（Theresa May）已明確表示，公投脫歐就是脫歐，政府會尊重選民的決定；但在啟動「里斯本條約」第50條展開脫歐談判前，必須先凝聚國內共識，外傳梅伊計劃不經由國會討論就直接展開談判。

對此，工黨影子內閣國際貿易大臣賈迪納（Barry Gardiner）指出，梅伊如果避開國會逕自與歐盟展開會談，將是藐視國會的狂妄執政行為。梅伊必須先向國會說明與歐盟談判的條件內容，因為國會代表的是民意，此等重要大事豈能輕言自行決定。1050828

(中央社)