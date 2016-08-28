面對終結者難題 美不會研製人工智慧武器

1984年的電影「魔鬼終結者」，很形容的描述戰爭機器人如何冷酷殺人。(圖/美聯社)

美國參謀長聯席會議副主席說，美國國防部不會將重要的戰略決定交由電腦計畫。

防衛科技(Defensetech)報導，週四在美國國防部舉行的「國際戰略與創新研究」會議上，空軍上將保羅•席瓦(Gen.Paul Selva)說：「許多國家都在開發下一代的智慧武器，我指的不是巡弋飛彈、導向魚雷這類精準武器，而是具自主判斷力的智慧機器人。」

科學家估計，可能在十年內，具有自主判斷能力的全自動武器就會在某國實驗室開發出來。但許多人擔心，人工智慧武器將是殺人不貶眼的殘忍殺手，這就是所謂的「終結者難題」(Terminator Conundrum)。

美國副參謀主席說，戰爭的核心要角還是人，所以不會把這麼重要的權力交給電腦決定。(圖/USNI美國海軍研究處)

賽爾瓦說：「我們開發武器的目的就是要擊敗對手。但是每一場戰鬥當中的暴力行為，也都有道德和法律的底線。因此人工智慧戰爭機器同樣要受法律和公約的管轄。以防範當有人越界以後，該如何應對。更要注意人工智武器的戰爭責任該如何界定。」

在過去20年間，人工智慧開發的部門與資金都有極大的轉變，過去90%都是政府的開發案，現在多半是私人實驗室以及各大學研究系所。所以人工智慧的開發進度到哪，公務部門也很難掌握。

俄羅斯與中國大陸也在開發機器人與自動化武器，既使人工智慧的進度還不如美國，但差距已很有限。

(中時電子報)