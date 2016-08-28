醫病關係緊張！醫療服務業化從業辛酸調查

醫病關係緊張、醫療暴力頻傳!前(24)日上午，新光醫院內分泌糖尿病科主任黃中研，於門診期間，遭歹徒當眾持鐵棒闖入診間攻擊，造成手臂、腿部外傷。而近日藝人發燒急診久候未果，上網發文怒批醫師沒醫德；亦有病患家屬因拔針頭見血認為醫療處置不當而痛護理師；家屬不滿急診處置方式，聚眾五人圍毆男護理師…等。究竟民眾就醫心態有了哪些改變？醫療產業是否真被「服務業」化？

根據1111人力銀行醫護專區針對醫療相關從業人員進行調查，有超過9成1的受訪醫護人員，曾遭受病患或其家屬不合理對待，其中又以「言語辱罵」、「被投訴」、「互動態度不佳」最多。而受到惡意對待的當下，有5成9的受訪醫護人員會「選擇隱忍」，其次則以「找院方/主管處理」、「言語回擊/訓斥對方」較多。事後更有近6成坦言「不會向院方申訴」，而默默承受；另4成有向院方申訴者中，多數「被口頭安撫」、「被要求向病患/家屬道歉」或「由院方/主管直接找該病患/家屬理論」。

進一步交叉分析的結果顯示，「精神科」從業人員被不合理對待的比例最高，其次為「急診專科」及「復健科」；而「耳鼻喉科」則相對最少。1111人力銀行副總經理李大華指出，隨著醫學技術的進步、醫療常識的普及，以及健保制度造成的醫療廉價化現象，讓醫療資源不再遙不可及，甚至在便利、便宜的「親民」氛圍下，越趨朝向「服務業化」發展，使得民眾枉顧醫療專業，誤以「消費者心態」對醫療行為上有過度期待，在醫病認知落差下，造成醫療糾紛不斷，甚至演變成醫療暴力，讓目前倍感壓力的醫療從業環境猶如雪上加霜。

李大華進一步分析，醫療人員受過專業訓練，面對病患的緊張情緒往往已有因應之道，然而，在醫療普及的現今，民眾對醫護專業的尊重不如以往，將過度擴張的消費者意識誤用在醫療行為上，因此更容易產生爭議及糾紛，調查顯示，病人的惡言相向等情緒反應，多數醫護人員為完成醫療處置，會選擇隱忍、默默承受；但調查中也反應出，少數情節較嚴重或需院方協助處理的案件，即便告知院方，仍被安撫甚至反被指責或要求息事寧人，未給予公評，反成為醫護從業人員的夢魘，甚至助長民眾錯誤的就醫態度，成為醫療暴力的惡性循環。

李大華進一步指出，從科別分析，精神科面臨非理性病患的機會較大，因此無法預期的暴力行為自然比例較高；急診科則因狀況緊急情緒起伏較大，加上檢傷分級觀念不佳，醫療人員也成為病患及家屬情緒出口的受氣包；而復健科屬於慢性疾病或需長期治療者或年長者，病患及家屬的情緒長期低落，也成為醫療暴力的未爆彈。

護理師護士公會全聯會祕書長曾修儀指出，台灣目前的護理師執業率仍在61%在國際間偏低，護理師離開工作環境，則多因薪資與工作不成比例、護理環境欠佳等原因，而醫療糾紛及醫療暴力亦屬其中。雖然，現行醫事法已加重醫療暴力的刑責及罰鍰、不少醫院亦開授防身術及暴力前兆課程以預防暴力事件，同時院方的處理方式也漸朝向不姑息的態度，但整體醫療暴力的預防，仍待有關單位強力宣導，才能達到防範的效果。

心臟外科主治醫師楊智鈞認為，現今醫療糾紛頻傳，與醫病雙方的認知差異及不信任感有關。建議醫生應多考量家屬的情緒，「要解決事情、先解決心情」，建立更多的溝通空間與機會；同時也提醒病患及家屬，就醫前應對病情做好更多的心理準備，而不是單方面不接受醫療結果而遷怒於醫療人員。

(旺報)