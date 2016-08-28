銅鑼宮廟聚人潮 不抓寶爭搶福供品秒殺

苗栗縣銅鑼鄉五福廟今天舉辦普渡法會，祭拜620桌總共5580份供品，除部分發放給弱勢團體外，其他開放免費索取，現場聚集數百位民眾，結果不到30秒就被一掃而空。

銅鑼鄉信仰中心五福廟主委黃泰弘表示，農曆7月底舉辦普渡法會，連續3天請來法師誦經普渡，信徒為祈求平安，今年主動捐贈620桌供品，每桌有9份，總共多達5580份，其中包含麵食、水果、乾糧、白米和庫錢。

晚間8時許，普渡法會圓滿結束，620桌供品有部分保留送給弱勢家庭和團體，其他約500桌開放給民眾免費索取；銅鑼鄉福興村長林明昱指出，信徒相信吃過普渡完的供品，就會帶來平安和福氣，因此每年都有數百位民眾帶著紙箱、麻布袋甚至推車，前往搶供品，稱為「搶福」。

林明昱表示，不過「搶福」之前必須等法師誦經完畢，廟方鳴放鞭炮才能「動手」，其實大多數的民眾都是經驗豐富，早就等在供桌旁，一聽到鞭炮聲，就伸出雙手，把盤子和供品直接掃進紙箱內，還有人連供桌都翻掉了，經過約30秒所有的供品就被掃個精光。

一名住在鄰近鄉鎮的小妹妹和家人前往，頭一次看到「搶供品」的盛況，先是嚇了一跳，不過後來也搶到2顆自己愛吃的文旦，興奮地表示「明年還要再來」。

廟方指出，其實不樂見民眾搶供品，但大家熱情參與，似乎已成為廟會活動的一部分，只希望信徒可以把得到的供品和家人或鄰居分享，一起平平安安、好福氣。1050828

(中央社)