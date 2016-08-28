卡通聯名彩妝發燒 迪士尼、寶可夢入列

近年來在韓劇、韓星效應的帶動下，韓流彩妝席捲全球美妝市場，在台灣也備受追捧成為主流趨勢，「韓流彩妝、氣墊粉餅」都是網購保養彩妝類長期的熱門關鍵字。

露天拍賣指出，韓流彩妝除了經常性推出新產品，讓消費者時時保有新鮮感外，韓國彩妝的高品質、價格實惠等特色，皆為韓流彩妝深受台灣女性消費者青睞的原因，此外，不斷推陳出新的卡通聯名彩妝更是擄獲大票女性消費者的心，屢屢在網路上締造話題，造成一波波的搶購風潮。

露天拍賣表示，近期「卡通聯名彩妝」在網路上持續造成熱議，包含迪士尼、寶可夢、嚕嚕米、小小兵及泡泡先生，多款卡通聯名彩妝商品均獲得大票網友的高度關注，也帶動露天拍賣站上相關商品的物件數及搜尋量。

露天拍賣觀察，目前卡通聯名彩妝的熱搜冠軍為迪士尼與韓系品牌合作的系列彩妝，包括氣墊粉底、唇彩、腮紅、睫毛膏等商品，其中又以米奇、小熊維尼及大眼仔的氣墊粉餅最為熱搜，迪士尼氣墊粉餅近兩週（8/10~8/23）的搜尋量成長逾5倍。

此外，近日風靡全球的Pokémon也與日本美妝品牌合作推出限量系列彩妝，包括蜜粉餅、眼影、唇釉、護唇膏、指甲油等商品，一上市就吸引眾多寶可夢粉絲的目光，近兩週（8/10~8/23）詢問度明顯大增，相關關鍵字的搜尋量已倍增24倍，寶可夢順勢掀起2016下半年新一波的卡通美妝熱潮。

(旺報)