仲間由紀惠改行　當經紀人捧小鮮肉

仲間由紀惠挑戰經紀人角色，始知經紀人工作辛苦。（緯來日本台提供）

仲間由紀惠在日劇《美女與男子》中，飾演一位被迫從IT產業改行到演藝圈工作的女強人。為了捧紅旗下的小鮮肉男星町田啟太，身為經紀人的仲間由紀惠，不但陪著他一起去當臨演，用私人時間協助他磨練演技，還逼自己抽菸，以便跟大咖製作人搏感情，拼命行徑令人敬佩。

戲外仲間由紀惠語重心長說：「看來我應該要對自己的經紀人好一點，因為他們私底下好像真的很辛苦。」劇中被仲間由紀惠慧眼挖掘、從素人搖身一變成為大明星的町田啟太，則是害羞表示因為自己戲齡較短，每當仲間由紀惠站在一旁看他演戲時，他都會覺得莫名緊張：「被前輩一直盯著看，壓力真的好大。」

雖說戲裡當經紀人備受肯定，在現實生活中，仲間由紀惠卻被老公田中哲司嫌到不行。日前在主持音樂節目時，聽到DAIGO分享與愛妻北川景子私下的相處秘辛，仲間由紀惠也忍不住跟著爆料，笑說某次夫妻倆在家裡一起打電動時，因為自己技不如人，連帶害老公跟著輸掉，結果把老公氣得火冒三丈。對此仲間由紀惠在節目上哀怨討拍：「我事後明明都有認真反省，老公有必要這麼生氣嗎？」直率發言當場逗笑一大票觀眾。《美女與男子》29日起，週一至週五晚間10點在緯來日本台首播。

(中時)