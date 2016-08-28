張春賢傳調離新疆 引起揣測

西藏、雲南、湖南3省區的中共黨委書記今天一同易主。但外媒卻搶先披露，西藏前書記陳全國將接任新疆書記，引起外界揣測，也讓現任新疆書記張春賢的未來動向受到矚目。

若張春賢果真卸任中共新疆維吾爾自治區黨委書記，將是繼前天津市委書記、現任中共中央統戰部長孫春蘭之後，第2名卸任省級黨委書記的中共中央政治局委員。

事實上，張春賢可能卸下新疆書記的消息，自去年起便不斷傳出。而有關他背景及派系歸屬的傳聞，更是五花八門。有人說他是江澤民派人馬，還有人說他是由周永康所提拔，也有人說他並無明顯派系屬性，說法不一而足。

但外界普遍認為，對張春賢殺傷力最大的，莫過於具有新疆官方背景的「無界新聞」網站今年3月4日張貼、要求中共總書記習近平「辭去黨和國家領導職務」的公開信。當時正值大陸「兩會」剛開幕，這封公開信不但讓習近平臉上無光，更被解讀為權鬥的象徵。

因此，「兩會」期間，向來受媒體青睞的新疆代表團，更是擠入爆滿的中外記者。然而，面對媒體詢問「是否支持習近平的領導」時，不知是會錯意，還是聽錯話，或是真有如此想法，張春賢蹦出了「再說吧」3個字，讓媒體大吃一驚。

事實上，與習近平同歲的張春賢出身技術官僚，但42歲就當上雲南省長助理。之後接任大陸交通部副部長、部長，再外放湖南省委書記，以作風相對親切著稱。2010年，他從湖南遠調新疆，接替因七五事件下台的前任書記王樂泉。

在新疆，外界經常將張春賢與王樂泉的作風相比較。有別於手段強硬，人稱「新疆王第二」（第一是以鐵腕治疆著稱的中共元老王震）的王樂泉，張春賢的作風被認為開明、溫和許多，據傳獲得新疆不少黨政幹部的正面評價。

然而，新疆在張春賢任內的暴力攻擊事件也快速增加，讓中共黨內部分人士對他治理新疆的方式及成效產生一定程度的懷疑。

據外媒披露，張春賢卸下新疆書記後，將調入北京中央，擔任中共黨建小組副組長，被認為是「閒差」。因此，張春賢這番調動，普遍被解讀為失勢。

這項調動唯一的好處，是他與妻子、前央視新聞聯播主播李修平，或許將有較多的時間相處。1050828

(中央社)