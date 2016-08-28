美歐自由貿易談判陷泥淖 恐延至選舉後

我要評比

德國副總理嘉布瑞爾今天表示，美國與歐洲聯盟有關跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）的談判實際上已陷入絕境。外交人士透露，談判可能暫停至美國總統大選和法德兩國選舉後。

兼任經濟部長的嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）告訴公營的德國第二電視台（ZDF）：「與美國這項談判事實上已告失敗，因為我們歐洲當然不能讓美方予取予求。」他又說：「事情全無進展。」

美國與歐盟的談判代表希望能夠敲定這項重大的自由貿易協定，創造出世界最大的自由貿易區。

不過，這項談判陷入泥淖，原因包括對協定的條款有歧見，以及英國公投決定脫離歐盟造成的震撼，加以法國和德國的反對聲浪升高。

美國原本期望今年底能談妥這項協定，但這些挫折使得這項希望能否達成大有疑問。

這項談判在2013年展開後，反對派人士一直表示，這項協定只有利跨國企業，將損及消費者。

法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）先前即唱衰說，雙方「不可能」在今年底完成這項談判。如今歐盟最大經濟體德國也加入行列。

高層外交官私下告訴法新社，談判可能暫停，直到11月的美國總統大選之後，甚至明年的法國和德國選舉之後。1050828

(中央社)