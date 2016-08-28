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易居宣布私有化完成 恆大萬科等16名企入股

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中國房地產企業易居中國今日在上海宣布私有化完成，易居旗下易居營銷服務集團與克而瑞信息集團合併成立「易居（中國）企業集團」。同時，恆大、万科、雲鋒等16家百強房企與專業投資機構入股新易居。

新浪財經報導，聯手入股的包括13家百強房企，恆大、萬科、星河灣、富力、融創、雅居樂、旭輝、陽光城、建業、復地、寶龍、正榮、融信，以及3家專業投資機構包括：雲鋒、紀源、磐石，並達成戰略合作。

(工商)

關鍵字：易居私有化入股恆大
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