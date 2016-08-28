易居宣布私有化完成 恆大萬科等16名企入股 2016年08月28日 21:59 工商 賴湘茹 小字型 中字型 大字型 點閱108 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中國房地產企業易居中國今日在上海宣布私有化完成，易居旗下易居營銷服務集團與克而瑞信息集團合併成立「易居（中國）企業集團」。同時，恆大、万科、雲鋒等16家百強房企與專業投資機構入股新易居。新浪財經報導，聯手入股的包括13家百強房企，恆大、萬科、星河灣、富力、融創、雅居樂、旭輝、陽光城、建業、復地、寶龍、正榮、融信，以及3家專業投資機構包括：雲鋒、紀源、磐石，並達成戰略合作。(工商) 關鍵字：易居、私有化、入股、恆大 點閱108 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：屈宏斌：中國民間經濟仍在快速下滑 相關新聞 計畫私有化 TCL通訊9月底下市 文字 《大陸股市》私有化概念股萎靡，滬指開盤小漲0.07％ 文字 《大陸產業》萬科3億入股鵬金所，成第一大股東 文字 卡達入股帝國大廈 買下9.9％股份 文字 發表意見(0)